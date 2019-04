Veľká dohoda v Budapešti. Slovensko bude mať ropu od polovice mája

Dodávka ropy na Slovensko a do Maďarska v takej kvalite, v akej bola pred jej kontamináciou, by sa mala obnoviť v polovici mája.

To je výsledok stretnutia spoločností Skupiny MOL – MOL a Slovnaftu, zástupcov ruského ministerstva energetiky a prepravcov ropy Transpetrol, Ukrtransnafta a Transnefť. Schôdzka sa konala v utorok v Budapešti a týkala sa v prvom rade bezpečnosti dodávok ropy ropovodom Družba do Maďarska a na Slovensko.

"Na stretnutí sa dohodli všetky prepravné spoločnosti t.j. ruská, ukrajinská, slovenská a maďarská, že urobia všetky potrebné kroky, ktoré zaručia, že kvalita ropy prepravenej ropovodom Družba bude od polovice mája opäť spĺňať požadované štandardy. Podľa dohody bude od tohto dátumu pozastavenie prepravy ropy zrušené a jej dodávka sa vráti do normálu,“ uviedol hovorca Anton Molnár.

Dodávky do Bieloruska, ktoré bolo jednou z prvých krajín, ktoré pocítili problémy s kontaminovanou ropou, by sa mali obnoviť 10. alebo 11. mája. Bude to však len 60 až 65 percent ročného priemeru, plné obnovenie dodávok očakávajú až o pol roka.

Maďarský minister pre inovácie László Palkovics, ktorý zodpovedá aj za politiku energetiky, v utorok rozhodol o čiastočnom uvoľnení bezpečnostnej rezervy ropy, informovala agentúra MTI.

Cieľom opatrenia, ktoré sa týka 400 000 ton ropy, je zabezpečiť nerušené dodávky pre domáci trh po zastavení transferu ruskej ropy. „Uvedené množstvo predstavuje viac ako 60 % maďarských bezpečnostných zásob, avšak iba 30 % celkových zásob ropy a ropných produktov,“ povedal štátny tajomník rezortu technológií Péter Kaderják.

Problém s ropou sa objavil minulý týždeň, keď nemenovaný ruský producent surovinu kontaminoval vysokými dávkami organického chloridu. Ten sa používa na zvýšenie produkcie ropy, ale pred transportom je nutné ho z ropy odstrániť, pretože môže poškodiť rafinérie.

S výpadkami dodávok prostredníctvom ropovodu Družba sú už z minulosti skúsenosti, najmä z 90. rokov. Prerušenie dodávok malo najrôznejšie príčiny – od požiadavky vtedajšieho Sovietskeho zväzu na platbu vo voľne zameniteľnej mene cez spory medzi Ruskom a Ukrajinou o výške tranzitných poplatkov až po zaplnené zásobníky. Problémy s dodávkami občas pôsobilo aj počasie. Ku kontaminácii ropy ale v Rusku dochádza zriedka. Podľa obchodníkov sa vyšší podiel organického chloridu objavil v ruskej rope zhruba pred desiatimi rokmi, avšak znečistenie bolo oveľa nižšie.