Česi a Slováci zvažujú, že by ukladanie jadrového odpadu riešili spoločne

Pri príležitosti utorňajšieho Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe Pellegrini novinárom povedal, že považuje za neefektívne, aby Česko a Slovensko investovali miliardy do úložísk samostatne.

Rozhovory ČR a SR by podľa Pellegriniho mohli byť na úrovni ministrov hospodárstva, respektíve priemyslu. „Je to extrémne technicky náročná a drahá záležitosť. Preto sa nám to javí, že by sme mali diskutovať, či by sme nemali túto situáciu vyriešiť spoločne. Je neefektívne, aby každá z našich krajín samostatne investovala miliardy,“ konštatoval. Podľa českého premiéra Andreja Babiša (ANO) zatiaľ krajiny v tejto veci nepokročili. „Sme na tom úplne rovnako ako Slováci, budeme to riešiť,“ uviedol.

Obaja premiéri oznámili, že pred jadrovým fórom mali čas aj na bilaterálne rokovania. Najkonkrétnejšie projekty, ktoré podľa nich krajiny spájajú, sú debata o spoločnom podniku ČEZ a spoločnosti SPP na trhu energetických úspor, príprava nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a vytvorenie určitého batériového reťazca, pri možnej ťažbe lítia v Česku.

České obce a spolky združené v Platforme proti hlbinnému úložisku upozornili, že hrozí reálne riziko, že by v Českej republike mohlo byť umiestnené medzinárodné úložisko. Prípadná dohoda so Slovenskom alebo s ďalšími krajinami o uložení vysoko rádioaktívnych odpadov by podľa platformy znamenala, že by sa musela zrušiť „poistka“ v atómovom zákone, ktorou je dovoz cudzieho jadrového odpadu za účelom uloženia v ČR zakázaný, reagoval v utorok v tlačovej správe hovorca platformy Martin Schenk.

Výber možnej lokality pre hlbinné úložisko jadrového odpadu v Česku sa tiahne niekoľko rokov. Rada Správy úložísk rádioaktívnych odpadov (SÚRAO) na konci januára opäť nerozhodla o znížení počtu vytipovaných miest pre úložisko z deviatich na štyri. Predseda rady a námestník ministerky René Neděla vtedy uviedol, že rada chce okrem iného počkať na geofyzikálne dáta, ktoré majú byť k dispozícii budúci rok.

Úložisko, v ktorom by mali byť trvalo v hĺbke pol kilometra uložené tisíce ton vyhoreného paliva z jadrových elektrární, má v Česku vzniknúť do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a prevádzku majú podľa skorších informácií dosiahnuť približne 111 miliárd českých korún. Teraz sa vyhorené palivo z jadrových blokov ukladá do medziskladov priamo v areáloch elektrární.