Sen motoristov v zápchach pred Bratislavou. R7 môže byť hotová o rok

Výstavba rýchlostnej cesty R7 Autor: Pravda, Patrícia Michel

Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., predpokladá odovzdanie úsekov rýchlostnej cesty R7 medzi Bratislavou a Holicami na jar 2020, teda o tri mesiace v predstihu oproti pôvodnému termínu. V prípade úsekov diaľnice D4 na trase Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever – Bratislava, Rača, ktoré mali byť hotové tiež na budúci rok, sú termíny dokončenia zatiaľ otázne.

Výstavba úsekov R7 v dĺžke 32 kilometrov a úsekov D4 v dĺžke 27 kilometrov je súčasťou PPP projektu.

Na jar 2020 by mali byť dokončené štvrtá a piata sekcia R7. Odborný konzultant Ľudovít Naď uviedol, že ide o úsek Ketelec – Dunajská Lužná a Dunajská Lužná – Holice. „V súčasnosti môžeme povedať, že budeme schopní dodržať tento termín,“ zdôraznil Candel s tým, že sa budú snažiť aj o skoršie dokončenie. V letnom období sa predpokladá odovzdanie tzv. obchvatu Mosta pri Bratislave do užívania motoristom. Súčasťou stavby D4 a R7 je aj ekodukt postavený tak, že v ňom bude prebiehať rýchlostná cesta R7 a navrchu bude vytvorený koridor, kde budú môcť migrovať zvieratá.

.....

VIDEO: Pozrite si ako asfaltujú rýchlostnú cestu R7, dokončujú jeden z mostov aj nový ekodukt. Vo videu z kontrolného dňa sa Ľudovít Naď, koordinátor projektu D4R7, vyjadruje aj k otázke kvality výstavby.

Koncesionár bude 30 rokov spravovať túto komunikáciu, takže podľa stavebníka je záujmom spoločnosti, aby bola dosiahnutá vysoká kvalita diela. „A akákoľvek prekážka by sa vyskytla v dostupnosti, tak je to prísne sankcionované podľa koncesnej zmluvy,“ doplnil Naď s tým, že pri návrhu vozoviek sa úzko spolupracovalo s odborníkmi zo slovenských výskumných ústavov, univerzít, a tiež z niektorých zahraničných inštitúcií.

Termíny Aktuálne platný zmluvný termín na otvorenie rýchlostnej cesty R7 od Ketelca po Holice pri Dunajskej Strede je apríl 2020 a od Prievozu po Ketelec, vrátane rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz, je to október 2020. Samotný šiesty most cez Dunaj má byť hotový po roku 2020. V prípade nadväzujúceho obchvatu Bratislavy po D4 sa hovorí o termíne v roku 2021.

Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionár projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch, aj po zohľadnení inflácie, Slovensko vyjsť na 1,76 miliardy eur. Projekt má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.