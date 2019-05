E-mail v ruštine šokoval petrofirmy. 'Špinavú' ropu nikto nechce

Bol to pokojný veľkonočný sviatok, kým kancelárie veľkých ropných firiem a rafinérií v Európe nedostali e-mail v ruštine. "Čo to, 'sakra', píšu?" spomína jeden manažér na to, ako reagoval, keď poslal e-mail do moskovskej kancelárie na preklad. A bol to šok.