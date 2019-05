Obchodníci tvrdia, že nemôžu za zdražovanie. Vinia ECB, štát, vyššie mzdy

Základný tlak na rast cien vytvára niekoľkoročná proinflačná politika Európskej centrálnej banky, ktorej cieľom je inflácia tesne pod 2 % v strednodobom termíne pre celú eurozónu. V marci bola medziročná miera inflácie v Slovenskej republike na úrovni 2,7 %.

„Obchodníci nespôsobujú rast cien potravín. Ak teda na Slovensku rastú ceny rýchlejšie ako v Európskej únii, mali by sme príčiny hľadať tam, kde sa naše podmienky líšia od ostatných krajín EÚ. Ihneď zbadáme niekoľko závažných faktorov, ktoré ovplyvnili predovšetkým cenu práce, a to podstatné zvýšenie mzdových nákladov, ktoré sa výraznou mierou dotklo nielen odvetvia obchodu, ale aj výroby: zvýšenie minimálnej mzdy a mimoriadne zvýšenie príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, sviatky a za prácu v noci. Ďalšia etapa zvyšovania príplatkov vstúpila do platnosti 1. mája,“ upozornil prezident ZO SR Martin Katriak na stretnutí s médiami vo štvrtok v Bratislave. Podľa neho významným faktorom, ktorý má priamy vplyv na cenu práce, bolo tiež rozhodnutie o povinnom poskytovaní príplatkov na rekreáciu.

Ako uviedol 1. viceprezident ZO SR Pavol Konštiak, všetky tieto legislatívne úpravy sa udiali v príliš krátkom čase na to, aby ich podnikatelia v obchode stihli postupne absorbovať. Rast mzdových nákladov, ktorý sa nezakladá na zvyšovaní produktivity práce, sa nevyhnutne prejavuje aj v raste cien.