Polepšia si ženy a nebudú už viac trestané za materstvo?

Ženy sú na tom ekonomicky dlhodobo podstatne horšie ako muži. Štát akoby ich trestal za materstvo. „Ženy na materskej dovolenke sú odkázané na to, čo im štát pridelí,“ vraví analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. „Počas poberania materského príspevku, čo je zhruba pol roka, to až tak nepocítia, keďže dostávajú 75 percent zo svojej hrubej mzdy. No nasledujúce mesiace, keď poberajú rodičovský príspevok, je to pre ne náročnejšie, keďže ich príjmy sa znížia a, naopak, výdavky sa zvýšia. Z tohto príspevku ťažko uživiť dieťa, seba a domácnosť, ako je to v prípade osamelých mamičiek. Ženy na materskej dovolenke majú aj sťažený prístup k úverom,“ dodáva analytička.

Ženy majú aj nižšie dôchodky, keďže majú na rovnakých pozíciách ako muži nižšie platy, doplácajú na materskú a ešte sa im pri penzii zohľadňuje fakt, že idú skôr do dôchodku. Denník Pravda na tieto nezrovnalosti upozornil niekoľkokrát. Aktuálne má vláda na stole návrh na možnú zmenu. Do akej miery pomôže, však nie je zatiaľ jasné.

Už v pondelok bude koaličná rada rokovať o sociálnych opatreniach z dielne Smeru. Lídri politických strán spolu preberú aj zvyšovanie finančných príspevkov po narodení dieťaťa. „Nakoniec padlo rozhodnutie, že chceme ísť nie cestou zvyšovania materskej, ale rodičovského príspevku. A to tak, že budeme robiť rozdiel medzi ženami, ktoré pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali alebo nepracovali. A ten rozdiel bude pomerne výrazný,“ povedal predseda Smeru Robert Fico. Aktuálne je výška rodičovského príspevku 220,70 eura za mesiac.

Doteraz bola v hre aj zmena pri materskej. Či sa od nej úplne ustúpi, nie je jasné. „Predĺženie poberania materského príspevku na obdobie jedného roka by budúce mamičky určite uvítali, na tento príspevok však majú nárok iba tie ženy, ktoré odvádzali pred pôrodom zo svojej mzdy určité percento na nemocenské poistenie. Čiže tento príspevok by znevýhodňoval tie mamičky, ktoré by neodpracovali, resp. neodvádzali tieto dávky počas zákonom stanoveného obdobia, čo je 270 dní za posledné dva roky pred pôrodom. No materský príspevok poskytuje teraz štát iba počas 34 týždňov, potom príde na rad rodičovský príspevok, ktorý vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najviac do troch rokov veku dieťaťa. Hovorí sa aj o druhej možnosti podpory rodiny, a tým by bolo výraznejšie zvýšenie rodičovského príspevku,“ vraví Dovalová.

Táto možnosť by sa už týkala všetkých žien bez ohľadu na platby nemocenského poistenia, ako to je v prípade materského príspevku. „Možno práve tento variant by potešil viaceré mamičky, už len preto, že poberanie tohto príspevku je dlhodobejšie. Zároveň platí, že rodičovský príspevok je teraz pomerne nízky, takže jeho zvýšenie by pomohlo mnohým mladým rodinám,“ uzatvára analytička.

„Pokiaľ ide o materské, čo je dávka z nemocenského poistenia, je to pomerne veľmi štedrá dávka, aj keď čas jej poskytovania je relatívne krátky,“ hodnotí pomoc ženám sociologička Zuzana Kusá zo SAV. Iná, dramaticky odlišná situácia však podľa nej nastáva, ak je žena s dieťaťom alebo dokonca s viacerými deťmi odkázaná len na rodičovský príspevok. „Ten je síce na úrovni životného minima pre jednu osobu – aj keď je tu vždy ďalšia osoba, teda dieťa – ale samotné životné minimum má veľmi nízku úroveň, ktorá dávno nezodpovedá základným životným potrebám. Nielen plnohodnotná, ale aj skromná slušná existencia je pri odkázaní ženy s dieťaťom len na rodičovský príspevok chiméra,“ myslí si sociologička.

Navyše, z tohto príspevku v tomto prípade žije viac osôb. Rodičovský príspevok pritom nezohľadňuje počet detí, ak sa matke narodili po sebe – dvíha sa jedine v prípade narodenia dvojčiat, teda viacerých detí naraz. „Takéto nastavenie má zrejme podľa decizora pôsobiť ,antikoncepčne‘ , a tak deti, ktoré sa napriek tomu osamelo žijúcim matkám narodili krátko po sebe, sú jednoznačne odsúdené na existenčné strádanie,“ uzatvára Kusá.