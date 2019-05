Ako dostať špinavú ruskú ropu z ropovodu? Je to unikátne 'upratovanie'

Ruská ropa prúdiaca do Európy bola v druhej polovici apríla znečistená vysokou hladinou organických chloridov. Podľa analytika firmy Energy Aspects Christophera Hainesa mohlo byť znečistených približne 30 miliónov barelov ropy, dostatok na to, aby sa zmestila do 15 supertankerov.

Rozsiahle riešenie bude zahŕňať pomalé pridávanie znečistenej ropy do dodávok čistej suroviny, aby sa rozriedili kontaminácie, a tisíce železničných vozňov, ktoré budú presúvať ropu na iné miesta v Rusku. Okrem uvoľnenia strategických rezerv ropy potom tiež bude pravdepodobne nutné dopraviť ropu z iných častí sveta, aby bolo možné udržať rafinérie v činnosti.

„To je obrovský logistický problém,“ povedal agentúre Bloomberg Haines. „Je to jeden z najväčších ropovodov, ktorý vedie do Európy. Môže tam byť medzi 20 a 50 miliónmi barelov tejto ropy, odhadujeme to na približne 30 miliónov.“

Odhaduje sa, že časť kontaminovanej ropy môže obsahovať až niekoľko stoviek častíc na jeden milión (ppm) organického chloridu, ktorý je korózny a môže poškodiť ako potrubia ropovodu, tak aj rafinérie. Transnefť, ktorý prevádzkuje ropovod Družba, má limit desať ppm a normálna úroveň sa pohybuje medzi jednou až tromi ppm, uviedol Haines.

Jedna vetva ropovodu má byť uvoľnená presunom približne 400 000 ton znečistenej ropy do skladov v Maďarsku, na Slovensku a na Ukrajine, aby bolo možné obnoviť tok ropy. Podľa ukrajinského prevádzkovateľa ropovodu by to mohlo znamenať, že čistá ropa dorazí do Európy do 18. mája.

Súčasne ruská železničná spoločnosť pomáha odviesť časť ropy z Bieloruska vlakom. Avšak podľa analytičky Facts Global Energy Dory Polgárovej železničiari nemajú toľko vagónov, ktoré by boli schopné odviezť dostatok ropy z ropovodu. Bude tak zrejme nutné obrátiť tok v ropovode, aby sa časť vyčistila.

„Kapacita železnice je obmedzená,“ uviedla Polgárová. „Hovoríme o celej Družbe a ropovode, ktorý vedie do Usť-Luga, a oni na železnici nemajú zodpovedajúcu kapacitu, ani nie sú blízko.“

Vlády jednotlivých krajín, ktoré sú odberateľmi ruskej ropy, tiež uvoľňujú strategické rezervy, aby ich rafinérie mali náhradu za kontaminovanú ropu. Aj napriek uvoľneniu týchto zásob však budú rafinérie nútené získavať ropu aj z iných zdrojov, najmä po mori. Vzhľadom na to, že niektoré štáty sa domnievajú, že vyčistenie môže trvať mesiace, môže byť v ohrození tak ruský vývoz, ako aj činnosť európskych rafinérií, varuje konzultačná firma JBC Energy.

„Musíte kontaminovanú ropu buď dostať do skladu, aby kvapkala do vašej rafinérie, alebo, ak nemáte skladovacie priestory, ju odviezť,“ dodal analytik Wood Mackenzie Jonathan Leitch. „Potom sa musíte pýtať: môžete dostať dostatok ropy do rafinérie, aby ste ju udržali v chode? Je to trochu logistický problém pre rafinérie, ale pracujú na tom, aby to vyriešili.“