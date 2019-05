Energetickú chudobu môže riešiť kredit na energie, ako na Luníku IX

Energeticky chudobné rodiny by mohli mesačne dostávať od štátu príspevok na zaplatenie energií vo výške od 10 eur do 28,5 eura.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce vyriešiť energetickú chudobu na Slovensku aj zavedením príspevku na energie. Ten by bol súčasťou príspevku na bývanie. Určený by však bol výlučne na úhradu nákladov na energie. „Pre riešenie vyplácania príspevku na energie na Slovensku navrhujeme použiť systém kreditných meracích systémov,“ uviedol regulátor v koncepcii, ktorú predložil do pripomienkového konania.

Náklady na zavádzanie kreditných meradiel by mala znášať distribučná spoločnosť, príspevok na energie by mal byť hradený zo štátneho rozpočtu. Domácnosti, ktoré by dostali od príslušného sociálneho odboru úradu práce štatút energeticky chudobnej domácnosti, by mali podľa počtu členov rodiny dostať od štátu príspevok na energie od zhruba 10 eur do 28,5 eura. Podľa počtu rodín poberajúcich príspevok na bývanie v roku 2017 by tak príspevok na energie zaťažil štátny rozpočet sumou 7,8 milióna eur.

Košický Luník IX ako príklad

Dodávka energií pre domácnosti, zaradené do kategórie energeticky chudobných domácností, sa bude realizovať poskytnutím príslušného kreditu. Ten si uplatní dodávateľ energie pre danú domácnosť na základe požiadavky miestneho príslušného odboru sociálnych vecí. Ten na základe žiadosti rozhodne o tom, či domácnosť patrí do kategórie energeticky chudobných alebo nie.

„Ako príklad uvádzame, že systém aplikovaný na východnom Slovensku v košickej mestskej časti Luník IX umožňuje zakúpiť požadované množstvo elektrickej energie občanom podobne ako kredit na telefón u mobilného operátora. Po zaplatení ľubovoľnej sumy bytovému podniku systém automaticky na diaľku zapne odber elektriny a po odobratí zakúpeného množstva odber automaticky vypne. Pred vyčerpaním predplateného odberu pri dosiahnutí minimálneho množstva upozorní odberateľa e-mailom a správou SMS na potrebu dobiť kredit zakúpením ďalšieho množstva elektriny,“ vysvetlil regulačný úrad.

Energetická chudoba je stav, keď priemerné mesačné výdavky domácnosti na spotrebu elektriny, plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných mesačných príjmoch domácnosti.

„Slovenská republika nemá schválenú presnú a konkrétnejšiu definíciu energetickej chudoby, a preto navrhujeme, aby sa pod pojmom energetickej chudoby rozumel stav, keď jednotlivci alebo domácnosti nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vykurovania a ďalších energií potrebných na fungovanie domácnosti, čo v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje 10 % priemerných výdavkov domácnosti na energie z celkových čistých peňažných príjmov domácnosti a zároveň táto domácnosť spĺňa podmienky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi,“ uviedol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Regulátor upozorňuje, že koncepciu energetickej chudoby je potrebné prepojiť s už existujúcimi politikami, najmä s koncepciou sociálnej politiky štátu a koncepciou energetickej efektívnosti. „Energetickú chudobu je nutné riešiť nielen v sektore energetiky, ale zároveň v súčinnosti aj s ostatnými rezortmi a verejnou správou, keďže ide o súčasť komplexného riešenia chudoby ako celku,“ konštatoval regulačný úrad.

