O clách na autá Trump ešte nerozhodol. Uvidíme, čo bude, hovorí

Pripomenul, že EÚ sa k Spojeným štátom podľa jeho názoru správala v obchodných záležitostiach neférovo a že obchodný deficit USA s EÚ narástol na 181 miliárd dolárov.

Americké ministerstvo obchodu poslalo v polovici februára Trumpovi vyjadrenie, či dovoz automobilov a automobilových súčiastok do USA predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť. Obsah vyjadrenia však nezverejnilo. Ak by úrad zistil, že národná bezpečnosť je ohrozená, mohol by navrhnúť zavedenie nových ciel.

Trump má teraz do polovice mája čas, či sa clo na základe zistení v správe rozhodne zaviesť alebo nie. Hovorí sa o sadzbe 20 až 25 percent, pripomenula agentúra DPA.

Uvalenie ciel by veľmi silno poškodilo predovšetkým nemecký automobilový priemysel a ekonomiku, na ktorej je závislých aj množstvo slovenských podnikov.

Clá zásadne odmieta tak Európska únia, ako aj veľká časť zástupcov amerického autopriemyslu. EÚ sa zároveň snaží uzavrieť dohodu o bezcolnom obchode, ktorá by sa týkala priemyselných výrobkov a zahrnula by aj automobily a náhradné diely.

VIDEO: Americký prezident Donald Trump prijal v piatok v Bielom dome predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Trump a Pellegrini hovorili pred novinármi v angličtine. Pozrite si video.