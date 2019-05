Oslabená turecká líra zájazdy nezlacnila

Očakávané zlacnenie zájazdov do Turecka nenastalo. Podľa odborníkov ho sľubovalo oslabenie tureckej líry, no zájazdy do Turecka v skutočnosti, naopak, mierne zdraželi.

Ako vyplynulo z analýzy spoločnosti TopForex, ceny niektorých hotelov na tureckej riviére vzrástli v porovnaní s minulým rokom asi o 10 percent. Informovala o tom agentúra SITA.

Nárast cien je minimálny

Podľa Tibora Bajaníka z cestovnej kancelárie Fifo však zdraženie vôbec nie je také dramatické. „Ceny hotelov v Turecku od 1. decembra, teda odkedy sme začali zájazdy predávať, medziročne stúpli, ale nárast je len asi 2– až 4-percentný, čo je prirodzené,“ vraví. Turecko je podľa neho aj tento rok jednoznačne destináciou číslo jeden a práve to je podľa neho príčinou mierneho zvýšenia cien. „Práve na zvýšený záujem zareagovali turecké hotely zvýšením cien. Zájazdy do Turecka máme tento rok už na 70 percent vypredané, len minimum zájazdov do tejto krajiny budeme ponúkať ako ponuku last minute,“ vraví Bajaník.

Potvrdzuje to aj analytik spoločnosti TopForex Patrik Mackových. Rast cien je podľa neho logickým vyústením vysokého dopytu. „Okrem toho sa na zdražovaní pobytov v Turecku podieľa aj vysoká inflácia, ktorá sa aktuálne pohybuje okolo 20 percent,“ vysvetľuje Mackových. Znamená to však, že slovenskí dovolenkári môžu tento rok lacnejšie nakupovať v miestnych obchodoch a na trhoch, ak budú za tovar platiť tureckými lírami. Musia si tiež dať pozor na umelé zvýšenie cien. „To je totiž obľúbená taktika, ako sa obchodníci v turistických destináciách snažia vykompenzovať nižšiu hodnotu miestnej meny,“ upozorňuje analytik.

Aj Bajaník hovorí o výhodnosti nákupov v lírach v Turecku. „Nákupy vyjdú klientov lacnejšie a práve Turecko je desitnáciou, kde chodia turisti aj za nákupmi odevov a rôznych doplnkov,“ vraví. Druhými v poradí z hľadiska obľúbenosti sú podľa Bajaníka tento rok Grécko a Bulharsko.

Turecko sa predáva ako teplé rožky

„Pokaľ ide o letné dovolenky, tak jednoznačne vedie Turecko,“ potvrdzuje aj Jana Varinská, generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. V roku 2017 vycestovalo zo Slovenska do Turecka 60¤121 osôb. „Očakáva sa, že záujem o Turecko bude aj tento rok. Aspoň podľa informácií z cestovných kancelárií sa Turecko predáva ako teplé rožky,“ vraví Varinská.

Pokiaľ ide o cenu dovolenky pre štvorčlennú rodinu, nedá sa na otázku odpovedať jednoznačne. „Závisí to od úrovne hotela, teda od počtu hviezdičiek, od oblasti, v ktorej sa hotel nachádza, od toho, či je priamo na pláži a v neposlednom rade od veku detí. Deti do 12 rokov môžu byť väčšinou ubytované v štandardnej izbe, no v mnohých hoteloch si štvorčlenná rodina musí zaplatiť za rodinnú izbu. Za rodinné izby účtuje hotel vždy príplatok,“ vraví Varinská. Tiež súhlasí, že ceny zájazdov v Turecku rastú aj pre obľúbenosť tejto destinácie. „Turci majú znovu plné hotely, takže tureckí hotelieri pýtajú viac peňazí,“ povedala.

Budúci rok sa očakáva zlacnenie

Na stránke jednej z cestovných kancelárií sme si vyrátali cenu leteckého zájazdu all inclusive, s ubytovaním v štyriapolhvi­ezdičkovom hoteli v tureckej Alanyi. Cena za ubytovanie v rodinnej izbe s dvomi deťmi vo veku 6 a 12 rokov vyjde na osem dní v júli kompletne pre celú rodinu na 3¤355 eur. Cena na osobu vychádza približne na 839 eur. Inde sa ceny za sedem nocí pohybujú pri leteckých zájazdoch all incusive, s ubytovaním v štvorhviedzič­kovom hoteli priamo na pláži od 898 eur do 1 108 eur na osobu v hlavnej sezóne. Pri odlete už v júni nájdete v rovnakej destinácii akciové ponuky už od 378 eur za osobu.

Turistov pri výbere dovolenky neodrádza ani politicky napätá situácia v Turecku, podľa cestovnej agentúry Invia bol záujem o Turecko minulý rok dvojnásobný.

Mackových vraví, že prioritným cieľom tureckej centrálnej banky bude znižovať infláciu. Zatiaľ to vyzerá na pokračovanie mierneho znehodnocovania tureckej líry oproti euru. „Očakávam, že sa mena bude pohybovať v rozmedzí od 5,9 až 7 lír za euro,“ povedal pre agentúru SITA. V porovnaní s Gréckom alebo ďalšími európskymi stredomorskými štátmi, kde sa platí eurom, sú podľa neho zájazdy do tureckých destinácií stále cenovo veľmi prístupné.

Vývoj v menovej politike zatiaľ nasvedčuje tomu, že zájazdy do Turecku by v budúcoročnej sezóne mohli zlacnieť, no nemusí to tak byť. „Predpokladám, že z dlhodobého hľadiska sa turecká centrálna banka pokúsi stabilizovať devízový trh prostredníctvom nástrojov a operácií na devízovom trhu. Z toho vyplýva, že líra sa na jeseň môže začať posilňovať, čo môže mať za následok ďalšie zdražovanie zájazdov do tureckých letovísk,“ dodal Mackových.