Nestaňte sa bielymi koňmi, varuje NBS pred inzerátmi, ako ľahko zbohatnúť

Reagovaním na inzerát, ktorý sľubuje jednoduchý a rýchly zárobok, sa môžu ľudia stať ľahko obeťami podvodu. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS).

Ak niekto poskytne za odplatu svoj bankový účet na príjem pochybných platieb, môže sa tak stať tzv. bielym koňom. Bankový účet sa môže stať prietokovým účtom na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. „Takéto konanie môže mať trestnoprávne dôsledky,“ uviedla centrálna banka.

Biely kôň je osoba, ktorá je nastrčená alebo použitá na páchanie trestnej činnosti s cieľom zakryť pôvodného páchateľa, ktorý má z tejto činnosti prospech. Prietokový účet je taký, ktorý niekto za odplatu poskytnete na príjem rôznych platieb od rôznych neznámych osôb v rôznych výškach a následne peniaze vyberie v hotovosti a odovzdá, prípadne prevedie na ďalší účet patriaci neznámej osobe. Takáto činnosť slúži na legalizovanie príjmov z trestnej činnosti. Ide o pranie špinavých peňazí.

Každá banka venuje pozornosť prebiehajúcim platobným operáciám a pri podozrení na neobvyklé transakcie upozorní políciu. Ak je pôvod finančných prostriedkov klienta nejasný, banka môže v krajnom prípade účet zablokovať a následne klienta môže kontaktovať aj polícia. Centrálna banka radí, aby ľudia o svojim finančných záležitostiach nekomunikovali s neznámymi osobami, ktoré ich nútia poskytnúť osobné údaje, alebo ich požadujú pod sľubom odmeny.

Taktiež NBS upozorňuje, aby ľudia nevstupovali do vopred ponúknutých neštandardných zmluvných vzťahov a neposkytovali prístupové údaje k svojmu účtu. „Nereagujte na ponuky, ktoré sľubujú jednoduchý a rýchly zárobok za to, že poskytnete číslo svojho bankového účtu alebo fotokópiu svojho občianskeho preukazu či pasu. Neregistrujte sa ako podnikatelia, ak vás k tomu nútia, resp. na to navádzajú osoby, ktoré nepoznáte,“ upozorňuje národná banka.