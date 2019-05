Česi chcú byť európski lídri v umelej inteligencii, schválili si stratégiu

Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády o tom informoval minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Medzi priority stratégie podľa neho patria okrem iného bezpečnosť a obrana alebo priemysel a výroba.

„Zaistíme bezpečnosť automobilov bez vodiča, robotov aj autonómnych zbraní, jednoducho všade tam, kde sa stretáva človek a inteligentný stroj. Nadviažeme na naše doterajšie úspechy v mobilite a doprave, vojenskom a bezpečnostnom výskume aj na našu historickú skúsenosť,“ uvádza materiál.

Medzi krátkodobé ciele novej stratégie, ktoré by sa mali uskutočniť do roku 2021, patrí predovšetkým vznik takzvaného Európskeho centra excelentnosti v AI na báze konzorcia akademických výskumných pracovísk. Mohlo by sídliť aj v Prahe. Havlíček skôr uviedol, že medzi záujemcov o jedno zo štyroch takýchto centier patrí tiež Nemecko, Francúzsko alebo Fínsko. „Ak sa to podarí, tak získame nielen prestíž, ale aj výskumné centrá a najlepších vedcov,“ uviedol minister.

„Máme veľkú šancu využiť špičkový český výskum v tejto prelomovej technológiu ako kľúčový nástroj pre našu budúcnosť. Zaraďujeme sa tým medzi európskou technologickou elitu, ktorá bude udávať nielen smer v oblasti priemyslu, ale stáva sa tiež významným svetovým hráčom v budovaní kybernetickej bezpečnosti, aby sme sa tak postavili veľkej globálnej hrozbe, akou je krádež dát,“ dodal v tlačovej správe ministerstva priemyslu a obchodu (MPO) Havlíček.

Námestník MPO pre digitalizáciu a inovácie Petr Očko doplnil, že zásadné je pre ČR prilákať špičkové talenty zo zahraničia, za ktorými prídu výskumné centrá svetových firiem a ďalšie investície. „Na tie nadviaže rozvoj startupov a inovatívnych firiem v celej SR. Umelá inteligencia sa skrátka nezaobíde bez tej reálne,“ dodal Očko.

Za napĺňanie stratégie bude priamo zodpovedný Havlíček, ktorý to bude koordinovať prostredníctvom novozriadeného Výboru pre AI. Jeho členmi budú zástupcovia vybraných ministerstiev, predsedovia Technologickej agentúry ČR a Akadémie vied ČR, odborov alebo riaditelia CzechInvest a Českomoravskej záručnej a rozvojovej banky (ČMZRB).

Viceprezident Zväzu priemyslu a dopravy Radek Špicar ČTK už skôr povedal, že stratégia je napísaná dobre aj s termínmi a opatreniami. „Česká republika ale je šampiónom v produkcii koncepcií a stratégií. Naučili sme sa ich písať, ale bohužiaľ, stále máme pocit, že práca na stratégii sa končí schválením vládou ČR,“ uviedol. Dúfa, že táto koncepcia bude jedna z prvých, ktorá sa dočká realizácie. „Vzhľadom na to, že ČR je najviac z Európy závislá na priemysle, je to dôležité,“ dodal. Zatiaľ Česko za posledných 30 rokov podľa Špicara prerazilo vo svete v tomto smere len s nanotechnoló­giami.

Miera praktického využívania umelej inteligencie je v českých firmách v porovnaní s ostatnými krajinami podpriemerná, uviedol nedávny celosvetový prieskum spoločnosti Microsoft. Za jeden rok ju v Česku využije 16 percent firiem, kým európsky priemer je 40 percent. Naopak, do troch rokov plánujú umelú inteligenciu používať v USA všetky tamojšie firmy, v Európe 87 percent a v ČR až 80 percent spoločností, vyplýva z prieskumu.

Národná AI stratégia (NAIS) je súčasťou napĺňania Inovačnej stratégie Českej republiky 2019 – 2030 (The Country for the Future) a jej hlavného cieľa urobiť z Česka inovačného lídra.