Buffett: Obchodná vojna medzi USA a Čínou bude zlá pre celý svet

Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou bude zlá pre celý svet. Povedal to v rozhovore s finančnou televíziou CNBC americký miliardár Warren Buffett.

Buffettovo vyjadrenie prišlo po nedeľnom tweete amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom oznámil, že od tohto piatku zvýši clá na čínsky tovar, ktorého ročná hodnota dovozu dosahuje 200 miliárd USD na 25 percent z terajších 10 percent. Čoskoro chce tiež uvaliť clo 25 percent na tovar v hodnote 325 miliárd USD, na ktoré sa zatiaľ clo nevzťahuje.

Buffettov konglomerát Berkshire Hathaway vlastní alebo investuje do mnohých firiem, ktoré podnikajú s Čínou. Sú medzi nimi firma Apple, v ktorej má Berkshire podiel v hodnote viac ako 50 miliárd USD, a čínsky výrobca elektrických áut BYD.

„Ak naozaj budeme mať obchodnú vojnu, bude to zlé pre celý svet,“ vyhlásil Buffett. Totálna obchodná vojna je podľa neho nepravdepodobná, ale aj tak bude vojna určite zlá pre všetko, čo Berkshire vlastní.

Podpredseda správnej rady Berkshire Charlie Munger, ktorý sa rozhovoru so CNBC tiež zúčastnil, dodal, že Trump nie je úplný blázon, keď chce vyššie clá na niektoré tovary. Obchodná vojna by však podľa neho bola úplne hlúpa.

Buffett sa domnieva, že by bolo nezmyselné, aby investori predávali akcie na základe negatívnych titulkov správ. Dodal, že Spojené štáty a Čína budú svetovými supermocnosťami na najbližších 100 rokov a bude medzi nimi neustále napätie.

Trumpove plánovaná cla podľa Buffetta pomáhajú posilniť pozíciu čínskeho vodcu, prezidenta Si Ťin-pchinga. Upozornil, že Trump aj Si sú dve osobnosti, ktoré sú zvyknuté robiť politiku po svojom a je potrebné sa tiež pozrieť na to, ako je ich správanie vnímané v ich vlastnej krajine.

Buffett sa tiež domnieva, že Spojené štáty by mali posilniť svoje obchodné vzťahy s Kanadou a Mexikom. „Máme veľa a veľa spoločných záujmov,“ uviedol. „Obchod s Mexikom a Kanadou je nesmierne dôležitý. Mali by sme s nimi zaobchádzať ako so susedmi a nie s protivníkmi.“