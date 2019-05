Trump nečakane udrel na Čínu

Americký prezident jedným twittom poslal do mínusu väčšinu svetových búrz. Najsilnejší muž sveta totiž bez varovania eskaloval obchodnú vojnu s Čínou. Niekoľko mesiacov trvajúce prímerie sa tak skončilo fiaskom a najväčšia obchodná vojna v histórií ľudstva stále ohrozuje svetový ekonomický rast.

„V piatok sa zvýšia clá na čínsky tovar z desiatich na 25 percent,“ napísal na svojom twitterovom účte americký prezident Donald Trump. Aktuálne sú na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd amerických dolárov uvalené „len“ desaťpercentné clá. Zároveň už teraz čelí Peking v USA dvadsaťpäťper­centným clám pri tovare v hodnote 50 miliárd dolárov. "Ďalšie výrobky za 325 miliárd dolárov, ktoré nám Čína posiela, zostávajú nezdanené. No onedlho aj tie zdaníme dvadsaťpäťper­centnou sadzbou,“ dodal Trump.

Americký prezident finančné trhy opäť raz prekvapil svojou nevyspytateľnosťou. Predstavitelia americkej vlády totiž miestnych novinárov naposledy minulý týždeň v piatok ubezpečili, že rokovania s Čínou sa vyvíjajú dobre a čoskoro príde k uzatvoreniu novej obchodnej dohody.

„Rokovania o obchodnej dohode s Čínou pokračujú, ale príliš pomaly, pretože oni sa snažia začať rokovať odznovu. To sa nestane!“ zdôvodnil zvýšenie ciel Trump. Nečakaná zmena rétoriky zo strany Donalda Trumpa prišla ako blesk z jasného neba a vystrašila investorov po celom svete.

Pre Európsku úniu vyostrenie konfliktu medzi USA a Čínou nemusí byť až takou zlou správou. Donald Trump totiž doteraz nezaviedol clá na európske automobily hlavne z toho dôvodu, že Európska únia začala viac nakupovať americkú geneticky modifikovanú sóju. Tú Američania potrebovali predať hlavne z toho dôvodu, že Čína v odvete na zavedené clá prestala nakupovať výrobky amerických farmárov.

V prebiehajúcom obchodnom konflikte ťahá najväčšia ázijská ekonomika za kratší koniec. „Čínske akcie na komentár Donalda Trumpa reagovali pádom, niektoré až o sedem percent. Prelomili tak všetky úrovne podpory,“ skonštatoval akciový analytik Saxo Bank Peter Garnry. Napríklad hodnota Shanghai Stock Exchange Composite sa v pondelok prepadla o 5,6 percenta. Čínsky akciový trh tak v pondelok zažil najväčší prepad od februára 2016, keď nakoniec musela trhy zachraňovať miestna vláda.

Čína reagovala mierne

Číňania práve pre masívny pád miestnych akciových trhov reagovali mierne na najnovšie americké hrozby a nesnažili sa ešte viac vyplašiť neistých investorov. „Naši vyjednávači sa pripravujú na cestu do Spojených štátov amerických,“ uviedol podľa agentúry AP hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuanga. Neuviedol však, kedy sa tak stane, ani to, či čínsku delegáciu povedie vicepremiér Liou Che. Neoficiálne Peking zvažuje aj úplné zrušenie rokovaní s USA a o tejto možnosti informoval americký denník The Wall Street Journal a čínske noviny South China Morning Post.

Zvýšenie amerického tlaku môže v prípade ústupkov zo strany Číny viesť k rýchlejšiemu uzatvoreniu novej obchodnej dohody. „Tieto podľa nás riadené výroky majú podporiť tlak na čínsku stranu, aby urýchlila vyjednávanie v oblastiach ako duševné vlastníctvo alebo dovoz automobilov,“ uviedol analytik Saxo Bank Martin Sklenář. Práve rešpektovanie duševného vlastníctva západných firiem je dlhodobým problémom Pekingu. Na čínskych autosalónoch sa totiž každý rok objavia vozidlá, ktoré akoby z oka vypadli európskym a americkým automobilom. Napríklad čínsky Lifan 330 je takmer dokonalou kópiou obľúbeného mestského automobilu Mini Cooper.

Čaká sa na rozhodnutie o EÚ

Obchodnú vojnu americký prezident odštartoval v máji minulého roku po tom, čo zaviedol 25-percentné clá na všetku dovážanú oceľ a desaťpercentné clá na hliník. Následne sa po sérií vyhrážok dokázal Donald Trump dohodnúť na novej podobe obchodných vzťahov s Mexikom, Kanadou, Brazíliou, Južnou Kóreou, Austráliou či Japonskom. V prípade Európskej únie má Trump už v priebehu tohto mesiaca rozhodnúť, či zvýši alebo nezvýši clá na všetky dovážané automobily.

„Snažil som sa amerického prezidenta presvedčiť, aby sme sa vybrali opačnou cestou a zrušili clá na všetky tovary,“ povedal po stretnutí s americkým prezidentom premiér Peter Pellegrini. V rámci Európskej únie je totiž piatym najväčším vývozcom automobilov do USA práve Slovensko. Aktuálne totiž o novej podobe obchodných vzťahov spoločne rokujú aj zástupcovia USA a Európskej únie.