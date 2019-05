Čína vzala späť sľuby, preto clá, vysvetľujú Američania

Čína ustúpila od svojich prísľubov v obchodných rokovaniach. To prinútilo amerického prezidenta Donalda Trumpa počas víkendu pohroziť ďalšími clami. Washington je však stále ochotný pokračovať v rokovaní, ak Číňania zmenia svoj postoj. Novinárom to povedal americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer.

„Zhruba v priebehu minulého týždňa sme videli porušenie sľubov daných Čínou,“ povedal Lighthizer. Čína podľa neho ustúpila od konkrétnych záväzkov, čo by viedlo k podstatným zmenám v texte dohody. „To je z nášho pohľadu neprijateľné,“ dodal. Rokovania síce zatiaľ neboli prerušené, od piatku však nadobudnú platnosť vyššie clá.

Čínska delegácia by vo štvrtok a v piatok mala vo Washingtone pokračovať v rokovaní o obchodnej dohode. Lighthizer očakáva, že za čínsku stranu dorazí aj najvyšší vyjednávač, vicepremiér Liou Che. Avšak agentúra AP upozornila, že rokovania sa začnú o deň neskôr, ako bolo pôvodne naplánované. Čína potvrdila, že Liou Che do USA priletí.

Trump chce dohodu s výraznými štrukturálnymi zmenami. V tejto chvíli však podľa Lighthizera obe strany nič podobné nemajú. Čína ustúpila od niektorých záväzkov, na ktorých sa strany dohodli zhruba minulý týždeň, a to prinútilo Trumpa v nedeľu zverejniť tweet, v ktorom sľúbil zvýšenie ciel do konca tohto týždňa.

Minister financií Steven Mnuchin, ktorý sa stretnutia s novinármi tiež zúčastnil, dodal, že by bolo nešťastné, ak by obe strany, najväčšie ekonomiky sveta, nedokázali uzavrieť dohodu, a dúfa, že uzavrú dohodu do konca týždňa. Ak budú počuť od Číňanov tento týždeň niečo iné, oznámi to Trumpovi, dodal Mnuchin.

Trump cez víkend oznámil, že zvýši clo na čínsky tovar, ktorého ročná hodnota dovozu do USA dosahuje 200 miliárd USD od piatku na 25 percent z terajších 10 percent. Lighthizer dodal, že vyššie clá začnú platiť v piatok o 00:01 východného času (6:01 SELČ). Trump tiež informoval, že čoskoro plánuje oznámiť clo 25 percent na zostávajúci čínsky dovoz do USA.

Mnuchin ani Lighthizer bližšie nešpecifikovali, v čom sa strany nemôžu zhodnúť. Informovaný zdroj agentúre Reuters povedal, že Čína sa usiluje o to, aby dohodnuté zmeny mohla vyriešiť pomocou administratívnych a regulačných opatrení a nie zmenami zákona, ako bolo predtým dohodnuté. To podkopáva základnú štruktúru dohody. Podľa čínskeho systému sú zmeny zákona jedinou možnosťou, ako získať aspoň malú mieru istoty pri ich dodržiavaní, dodal zdroj.