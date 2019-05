Odborári považujú povinné investície do akcií v II. pilieri za hru s ruletou

Odbory podporujú zvyšovanie mzdových zvýhodnení za prácu v noci a za prácu cez víkend ako súčasti mzdy. Takto spôsobom je zabezpečený aj rast priemernej mzdy v SR, ktorá je dlhodobo nízka. Uviedla to v utorok podpredsedníčka Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO Monika Benedeková.

Na tento stav odbory dlhodobo upozorňujú a stavajú sa k nemu kriticky. „Napriek tomu, že ekonomika rastie, priemerná mzda je niekde na úrovni 31. miesta medzi krajinami OECD z celkového počtu 35,“ dodala s tým, že budú ďalej trvať na mzdovom raste. V súvislosti s kritikou rastu miezd zo strany zamestnávateľov povedala, že oni hľadia najmä na svoje uplatnenie a konkurencieschop­nosť, stredom záujmu odborov je najmä zamestnanec a jeho životná úroveň.

„Hovoríme, že Slovensko nemôže byť donekonečna montážnou dielňou Európy a nemôžeme tu kumulovať kapitál, ktorý bude konzervovať nízke mzdy,“ konštatovala. Zamestnávatelia by sa podľa nej mali snažiť svoju konkurencieschop­nosť zabezpečovať nielen nízkou cenou práce, ale investíciami do vedy, výskumu a inovácií.

Dôchodky závisia aj od rozpočtu

Predseda OZ KOVO Emil Machyna o výške starobných dôchodkov budúcnosti povedal, že závisí od prerozdelenia príjmov v rozpočte. Bol by rád, keby stúpli mzdy za 10 rokov o 10 % a príjmy do Sociálnej poisťovne tiež o 10 %, čím by vznikol väčší priestor na vyplácanie dôchodkov a väčšia stabilita.

Podľa jeho slov štátny priebežný pilier je stabilnejší. Skôr treba rozvíjať tretí pilier sporenia v spolupráci so zamestnávateľmi, s väčšou odpočítateľnou položkou z daňového základu pri investovaní do neho a pri znížení poplatkov za správu.

V druhom pilieri by mnohí zamestnanci nemali byť, dodal. Úvahy o povinnej účasti zamestnancov v rastových fondoch v tomto pilieri považuje za hru s ruletou, v prípade krízy by totiž mohli prísť o veľkú časť príjmov.

„Určite by som riešil daň z obratu pre všetky podniky, pretože dnes chýba v štátnom rozpočte len tá časť, ktorá sa nevyberie, a to asi 1,6 miliardy eur,“ uviedol s tým, že ak by bola daň z obratu, rozpočet je vysoko prebytkový. Rozhodnúť však musia politici. Dôležité podľa predsedu OZ KOVO napríklad je, aby firmy, ktoré vytvárajú hodnoty v SR, neinvestovali v iných krajinách zdroje vytvorené na Slovensku.