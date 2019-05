Rezort zdravotníctva má byť dofinancovaný sumou 90 miliónov eur

Tieto financie budú podľa ministerky určené na vykrytie zdravotnej starostlivosti v systéme, sociálne balíčky, ako aj rekreačné poukazy. Ako ministerka dodala, malo by to stačiť, aby sa upokojila situácia v rezorte. Či už v súkromných alebo štátnych nemocniciach.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v apríli odhadovala, že je potrebné, aby prišlo do systému zdravotníctva 150 mil. eur, aby financie pokryli nároky na sociálne balíčky a rekreačné poukazy v nemocniciach.

Kalavská sa pre operáciu nesprávneho kolena stretne s vedením nemocnice

Ministerka zdravotníctva sa budúci týždeň stretne s vedením Fakultnej nemocnice v Nitre, v ktorej lekár operoval pacientovi nesprávne koleno. Avizovala to tiež po rokovaní vlády. S vedením nemocnice sa chce rozprávať aj o mimosúdnom odškodnení pacienta. „Je to jedna z alternatív, myslím, že by to bolo slušné a milé,“ konštatovala.

Kalavská je presvedčená o tom, že podobným prípadom je potrebné predchádzať systémovými krokmi. „Vo štvrtok (9. 5.) sa bude v parlamentnom pléne rokovať o novele zákona, ktorá hovorí o bezpečnosti pacienta. Každý poskytovateľ, či už ústavnej, alebo ambulantnej starostlivosti, bude musieť mať interný systém bezpečnosti pacienta, aby sa nestalo to, čo napríklad teraz,“ priblížila.

Ministerka sa zároveň poškodenému pacientovi verejne ospravedlnila. Argumentáciu nemocnice, že aj druhé koleno mal pacient poškodené, považuje Kalavská za neakceptovateľnú. O vyvodení personálnej zodpovednosti povedala, že keď niekto niečo urobí zle, mal by za to niesť následky.