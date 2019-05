Brusel: Slovensko bude rásť pomalšie, ale nezamestnanosť ešte klesne

Vyplýva to z jarnej prognózy Európskej komisie (EK), ktorú zverejnila v utorok. Očakáva sa, že slovenský export v prvom polroku 2019 pocíti vplyv zmenšenia zahraničného dopytu, ale potom sa pravdepodobne postupne oživí a za celý rok 2019 vzrastie o zhruba šesť percent. „To odzrkadľuje pozitívny vplyv nedávnych investícií v slovenskom spracovateľskom priemysle, osobitne do výstavby novej automobilky,“ uviedla EK.

Inflácia na Slovensku podľa predikcie EK zostane na mierne zvýšenej úrovni, a to vo výške 2,4 percenta v roku 2019 a 2,3 percenta v roku 2020. Slovenská miera nezamestnanosti podľa EK v tomto roku klesne z vlaňajších 6,5 percenta na 5,9 percenta a v budúcom roku sa opäť zníži, a to na 5,6 percenta.

Deficit verejných financií SR, ktorý vlani klesol o 0,1 percentu­álneho bodu na 0,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čiže na historicky najnižšiu úroveň, sa v tomto roku pravdepodobne zmenší na 0,5 percenta HDP. Slovenský verejný dlh smeruje k poklesu z vlaňajších 48,9 percenta HDP na 47,3 percenta HDP v tomto roku a na 46 percent HDP v roku 2020.

Ekonomika celej Európy by mala v roku 2019 podľa EK tiež posilniť miernejším tempom, ale HDP by mal vzrásť vo všetkých členských štátoch. Keďže globálna neistota naďalej vplýva na európsku ekonomiku, podporovať ju podľa predikcie EK bude domáci vývoj. V budúcom roku by sa európske hospodárstvo malo opäť zrýchliť. Ekonomika celej Európskej únie by mala podľa prognózy v tomto roku posilniť o 1,4 percenta a v rámci eurozóny o 1,2 percenta. V budúcom roku by sa rast európskej ekonomiky mal mierne zrýchliť, a to na 1,6 percenta v celej EÚ a na 1,5 percenta v rámci eurozóny.