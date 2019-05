Slovenské start-upy začínajú viac riskovať, chcú zožať slávu za hranicami

V premýšľaní slovenských podnikateľov a start-upistov sa prejavuje zmena. Začínajú viac riskovať a chcú sa čoraz viac uplatniť aj na zahraničnom trhu. Vyplýva to zo slov riaditeľky Slovensko-americkej nadácie (Slovak-American Foundation, SAF) Mary MacPherson.

„Často premýšľate nad veľkými spoločnosťami, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí, ale skutočný rast americkej ekonomiky nepochádza z obrovských firiem, ale malých a stredných podnikov,“ povedala MacPherson s tým, že práve toto je ten tip podnikov, ktoré chcú podporovať.

MacPherson strávila v apríli tri týždne na Slovensku. Hovorila so zástupcami slovenských start-upov, ale aj univerzít v Košiciach a Bratislave. Podľa jej skúseností je slovenský start-upový systém veľmi živý. Slovensko-americká nadácia má vo svojom portfóliu 15 slovenských spoločností, pričom niektorým sa už podarilo v Amerike uplatniť. „Mnoho dobrých projektov sa týka IT sektoru, internetu či smart cities,“ povedala.

Ako príklad start-upu, ktorému sa podarilo uplatniť na americkom trhu, spomenula bratislavskú spoločnosť Sensoneo. Kombinujú ultrazvukové senzory, ktoré monitorujú odpad, s inteligentným softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – napríklad pokiaľ ide o naplnenosť kontajnerov. Ďalšou spoločnosťou v ich portfóliu je Cviker. Táto firma sa zaoberá rozšírenou realitou. To znamená, že vďaka tomu si ľudia vedia pozrieť napríklad budovu ešte pred tým, ako je reálne postavená. V USA sú zapojení napríklad do výstavby Amazonu HQ2. Softvér na parkovanie od spoločnosti Fleximodo využívajú s Seattli. Na európskom trhu, v Amsterdame, ich systém využívajú na ochranu parkovacích miest pre zdravotne postihnutých. Podľa jej slov je úspešný aj košický start-up Saftra Photonics. Táto spoločnosť sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti fotoniky a biomedicíny. Vznikli na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a vedie ho vedúci Katedry biofyziky Pavol Miškovský.

„Vďaka nášmu programu US Connections môžu firmy, ktoré chcú prísť do USA, získať trochu peňazí. Pomáhame im uplatniť sa na americkom trhu, s tým, aby ich produkty získali potrebné certifikáty, stretávať sa s investovať,“ vysvetlila MacPherson. Na otázku, koľko je trochu peňazí, odpovedala, že 35-tisíc dolárov. „Ale my im tie peniaze len tak nedáme, pracujeme s nimi na tom, aby tie peniaze využili najlepšie, ako môžu. Všímame si, že sa naozaj k tým peniazom správajú, akoby boli ich vlastné. Mnoho zo start-upov, ktoré sme takto podporili, už bolo úspešných, našlo si svojich zákazníkov. Takže ten program veľmi dobre funguje,“ zhodnotila.

Program US Connections podporuje rozvoj podnikateľského ekosystému na Slovensku a rozvíjanie start-upov. Sponzorujú slovenské firmy, aby vycestovali do USA a získali tam klientov. Z balíka 35-tisíc dolárov zástupcovia spoločností cestujú do USA a zúčastňujú sa napríklad na konferenciách a výstavách, kde si môžu nájsť zákazníkov.

Premiér Peter Pellegrini sa s MacPherson, ako aj s ďalšími zástupcami amerických firiem pôsobiacich na Slovensku, stretol počas svojej nedávnej návštevy Washingtonu.

