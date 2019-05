Trump: Clá rád ponechám, vynášajú nám 100 miliárd dolárov ročne

Donald Trump rád ponechá v platnosti clá na čínsky tovar, pretože ho podľa jeho slov teší, že Spojeným štátom ročne privádzajú do štátnej pokladnice viac ako 100 miliárd dolárov.

Americký prezident zároveň varoval Čínu, ktorej delegácia bude vo Washingtone vo štvrtok a v piatok pokračovať v obchodných rokovaniach, nech sa vzdá nádejí, že bude schopná lepšie sa dohodnúť na obchodných vzťahoch s prípadným víťazom prezidentských volieb z radov demokratov. „To sa nestane,“ napísal v stredu Trump na twitteri.

„Dôvodom cúvania Číny a jej pokusu vyjednať zmeny v obchodnej dohode je úprimná NÁDEJ, že budú môcť ‚vyjednávať‘ s Joeom Bidenom alebo s nejakým iným slabošským demokratom,“ napísal súčasný šéf Bieleho domu.

Spojené štáty v stredu oznámili, že od piatku zdvihnú clá na čínsky dovoz v ročnom objeme 200 miliárd dolárov na 25 zo súčasných 10 percent. Vyplýva to zo záznamu vo vládnom federálnom registri. Trump tento krok avizoval už v nedeľu.

Podľa zdrojov agentúry Reuters oboznámených s priebehom rozhovorov sa Čína snaží zmeniť už skôr dohodnuté ustanovenia, ktoré určujú, ako by sa na ich základe mali upraviť čínske zákony. To by predpokladalo zmeny v takmer každej z už uzavretých kapitol takmer 150-stránkovej obchodnej dohody medzi Washingtonom a Pekingom. Podľa agentúry Reuters zmeny požadované Čínou významne komplikujú uzavretie konečnej dohody v nasledujúcich dvoch dňoch, teda pred ohláseným zvýšením amerických ciel.