Investovať do zlata sa dá aj za 50 eur mesačne

Marek Gemainer (vľavo) a Stanislav Čisárik tvrdia, že ceny nehnuteľností môžu dosiahnuť vrchol už v najbližších dvoch rokoch. No ani potom nepríde k prudkému pádu cien pre malý počet voľných nehnuteľností a stále obrovský dopyt po vlastnom bývaní. Autor: Ľuboš Pilc , Pravda

V časoch krízy môže byť dobrou investíciou aj vlastnenie žltého kovu. "Na kúpu investičnej zlatej mince nepotrebujete veľké peniaze. Môže to byť hoci len 50 eur mesačne. Veľká časť klientov si u nás zhruba raz za 14 mesiacov prevezme jednu zlatú mincu," hovorí Stanislav Čisárik, konateľ spoločnosti FinSta, strategický partner Fingo.sk.

Fingo.sk je finančná platforma, ktorá svojim partnerom ponúka okrem štandardných finančných produktov aj vlastné. „V rámci našej skupiny ponúkame investíciu do zlatých mincí Wiener Philharmoniker a taktiež emitujeme dlhopisy, vďaka ktorým klienti môžu investovať do lokálnych developerských projektov. Na Slovensku plánujeme postaviť 400 nových bytov. Postavené nehnuteľnosti budú predávať realitní makléri spolupracujúci s našimi sprostredkova­teľmi,“ dopĺňa riaditeľ divízie obchodu Fingo.sk Marek Gemainer.

Na slovenskom finančnom trhu pôsobí mnoho rôznych finančných sprostredkovateľov. Prečo by sa mali rozhodnúť práve pre Fingo?

Marek Gemainer: Od konkurencie sa odlišujeme tým, že ako finančná platforma vytvárame fungujúci ekosystém. Využívame to najlepšie z multilevel marketingu (MLM), broker poolu a máme množstvo inovácií zefektívňujúcich prácu našich sprostredkovateľov. V MLM sa finančný poradca sústreďuje na získanie nových zamestnancov a klientov. Až keď sa rozhodne odísť z takejto spoločnosti, zistí, že odchádza s prázdnymi rukami, kmene klientov mu spoločnosť neposkytne. V broker poole zas fungujú finanční poradcovia ako samostatné subjekty pod vlastnými značkami, s vlastnými klientmi a zastrešujúca organizácia im sprostredkúva finančný servis. Vo Fingo.sk je štandardom zachovanie vlastnej značky partnera, štruktúry spolupracovníkov, garancia klientskeho kmeňa a pre našich poradcov zabezpečujeme aj moderný informačný systém. V spolupráci s Fingo.sk dokáže sprostredkovateľ vďaka našej platforme nielen získať nových klientov, ale zarobiť vo finále viac ako v MLM, prípadne v klasickom broker poole.

Vaši partneri teda môžu od vás hocikedy odísť?

M. G.: Veríme v strategické, dlhodobé partnerstvá fungujúce na profesionalite a férovom prístupe. Vytvárame prostredie, aby partner nemal dôvod uvažovať nad zmenou, práve naopak, chceme mu zabezpečiť zefektívňovanie jeho biznisu a rast jeho firmy z hľadiska obratu, nárast počtu spolupracovníkov a podporu vo vzdelávaní. Pri uzatváraní spolupráce však každému garantujeme, že si môže bez problémov so sebou zobrať všetkých spolupracovníkov aj klientov. Ako jediní dokážeme prostredníctvom strategických partnerstiev a marketingovej aktivity na webe zabezpečiť našej obchodnej sieti takzvané horúce kontakty – klientov s reálnym aktuálnym záujmom o finančnú službu – ak si niekto zadá do Google ,najvýhodnejšia hypotéka', vyskočí mu reklama na Fingo.sk. Naša hypotekárna kalkulačka ľuďom nielen vypočíta mesačnú splátku hypotéky, ale po zadaní telefónneho čísla mu zavolá pracovník nášho kontaktného centra a dohodne stretnutie s kvalifikovaným poradcom. Ten už môže byť napríklad spolupracovníkom pána Čisárika. Ľudia totiž pri závažných finančných rozhodnutiach preferujú konzultáciu s odborníkom a my pod jednou strechou vieme ponúknuť nielen kvalifikovaných finančných sprostredkovateľov, ale aj prepracovaný online systém.

Prečo by sprostredkovatelia mali ľuďom predávať najvýhodnejšie produkty a nie tie, z ktorých im vyplatia najvyššiu províziu?

Stanislav Čisárik: Je obrovská chyba, ak sprostredkovateľ predáva najmä produkty s čo najvyššou províziou. Sprostredkovateľ tak získa len zlé meno. Na Slovensku v oblasti financií pôsobím už vyše dvadsať rokov a za ten čas som sa naučil, že najdôležitejšie sú odporúčania spokojných klientov a bez nich sa v tomto biznise nedá dlhodobo fungovať. Práve vďaka spokojným klientom sa mi podarilo vybudovať sieť viac ako osemdesiatich sprostredkovateľov a každý nový klient u nás získa reálnu analýzu jeho finančných možností a následné nastavenie jeho finančných cieľov.

Aká je najčastejšia investičná stratégia bežného mladého človeka, ktorý je vaším klientom?

S. Č.: Drvivá väčšina mladých chce čo najskôr vlastné bývanie. My sa mladým ľuďom snažíme vysvetliť dôležitosť krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov a investícií. Krátkodobá finančná rezerva slúži na prekonanie nečakaných finančných problémov. Strednodobá pomôže vytvoriť úspory na kúpu nového bytu, ktoré v optimálnom prípade majú byť až vo výške 20 percent z kupovanej ceny nehnuteľnosti. Dlhodobé šetrenie na dôchodok zas pomôže prekonať výpadok príjmu po odchode do penzie. Rovnako však môže zabezpečiť predčasné vyplatenie úveru na vlastné bývanie.

Kam konkrétne sa oplatí mladým ľuďom vložiť peniaze?

S. Č.: Z dlhodobého hľadiska odporúčame akcie, ktorých zisky prekonávajú infláciu. V rámci rozloženia investície nemáme problém odporučiť aj investície do zlata. Dokáže si totiž uchovať hodnotu aj v časoch nečakane veľkých kríz a v prípade potreby sa dá vymeniť nielen za peniaze, ale aj reálne veci.

Nie je investovanie do zlata spojené s príliš vysokými finančnými investíciami?

S. Č.: Nemusí byť. Napríklad na kúpu investičnej zlatej mince Wiener Philharmoniker netreba veľké peniaze. Stačí aj 50 eur mesačne. Veľká časť klientov si u nás zhruba raz za 14 mesiacov prevezme jednu zlatú mincu. Ak pre nečakané finančné výdavky nemôžete jeden mesiac vložiť 50 eur, nič sa nedeje, len sa termín odovzdania mince posunie o jeden mesiac. Novú zlatú mincu dostanete zakaždým, ako nasporíte cenu mince, ktorá sa odvíja od aktuálnej ceny zlata a momentálne je zhruba 1 340 eur. A keď budete v budúcnosti potrebovať hotovosť, nakúpené mince môžete aj priamo u nás predať za aktuálne ceny.

Majú ľudia záujem o zlaté mince?

M. G.: So zlatom aktívne robíme približne rok. Je to náš vlastný produkt, ktorým sa tiež odlišujeme od konkurencie. Rozbehnutie predaja znamenalo niekoľko kusov zmlúv za mesiac, v súčasnosti hovoríme o desiatkach nových spokojných klientov mesačne. Záujem ustavične rastie, zlato si našlo svoj relevantný priestor v portfóliu našich partnerov.

Čím sa ešte líšite od konkurencie?

M. G.: Ako skupina sa venujeme množstvu aktivít vrátane vlastných developerských projektov. V rámci našej skupiny emitujeme aj vlastné dlhopisy, vďaka ktorým klienti môžu investovať do lokálnych developerských projektov. V rámci Slovenska plánujeme postaviť 400 nových bytov. Postavené nehnuteľnosti budú predávať realitní makléri spolupracujúci s našimi sprostredkovateľmi, a vhodné finančné produkty naši partneri, sprostredkovatelia. Ľuďom vieme ponúknuť nielen hypotéku, ale aj byt postavený našou skupinou. V tomto sme na slovenskom finančnom trhu absolútne jedineční.

Aký výnos môže váš klient dosiahnuť pri investovaní do korporátnych dlhopisov?

M. G.: Do šesť percent za rok.

Ceny nehnuteľností sú už zrejme blízko vrcholu. Nie je preto investovanie do výstavby nových bytov príliš rizikové?

M. G.: Zameriavame sa najmä na Bratislavu, Nitru a Košice, teda mestá s potenciálom na získavanie ďalších strategických investícií, ktoré prinášajú väčšiu kúpnu silu miestneho obyvateľstva a nízku nezamestnanosť. S. Č.: Tých názorov na súčasné ceny nehnuteľností je naozaj veľmi veľa. Ak by som mal vychádzať z informácií mojich realitných maklérov, tak momentálne sme na vrchole alebo sa k nemu blížime. Treba však poznamenať, že toto sa o cenách nehnuteľností hovorí posledné dva roky a ceny napriek tomu stále rastú. A to aj po obmedzeniach zo strany Národnej banky Slovenska – stále sa totiž poskytuje obrovské množstvo hypoték. Odhadujem teda, že cenový vrchol zrejme dosiahneme o rok-dva. Na druhej strane, ani po dosiahnutí stropu nebude priestor na dramatický pád cien. Dopyt je totiž obrovský a nových nehnuteľností je stále málo.

Veľa sa diskutuje o návrate krízy. Tá posledná priniesla obrovský prepad cien akcií a veľa ľudí sa popálilo pri investovaní na finančných trhoch. Nehrozí klientom, že budú o pár rokov veľmi sklamaní z akciových investícií?

M. G.: Počas poslednej krízy som pracoval ako riaditeľ pobočky jednej súkromnej banky a už vtedy závisela reakcia ľudí najmä od kvality poradenstva pri predaji a následnej systematickej práci s klientom. Ak ľuďom vysvetlíte, že pravidelné investovanie do akcií je dlhodobý proces, počas ktorého sú bežné aj prudké pády, nemajú pocit, že sa deje niečo neobvyklé, necítia sa oklamaní a reagujú zväčša racionálne. V časoch pádov akcií je totiž racionálne nakupovať a nie predávať. Za menej peňazí totiž nakúpite viac akcií a v budúcnosti zarobíte oveľa viac peňazí na ich raste. Naopak, ak sa rozhodnete v čase pádu reagovať stresovo, to znamená predať akcie za nízke ceny, zbytočne skončíte v strate. Z dlhodobého pohľadu akcie doteraz vždy nasledujúcim rastom prekonali aj tie najväčšie pády. Príkladom je aj obdobie po kríze, keď ste počas jedného roka nemali problém zarobiť na akciách aj vyše 50 percent.

Ak by ste si mali tipnúť, príde kríza v blízkej budúcnosti alebo bude pokračovať obdobie ekonomického rastu?

M. G.: Kríza o nejaký čas príde. Kedy a aké dosah bude mať, vám však nikto presne nepovie. S kvalitným poradcom sa však na ňu viete pripraviť a využiť príležitosť.