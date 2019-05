Dvojaká kvalita sa nepáči ani Francúzovi, vo V4 nie sú so smernicou celkom spokojní

Ministri poľnohospodárstva a potravinárstva Visegrádskej skupiny síce súhlasia s prijatím takzvanej modernizačnej smernice, ktorá tvrdo postihuje dvojakú kvalitu potravín, no nie sú s ňou úplne spokojní.

Vyplýva to z ich diskusie počas štvrtkového stretnutia vo Vysokých Tatrách. Slovenská ministerka Gabriela Matečná označila smernicu, ktorú Európsky parlament schválil 17. apríla, za veľký úspech, pretože fenomén dvojakej kvality potravín podľa jej slov porušuje základné princípy Európskej únie, akými sú rovnosť a spoločný trh.

Vyzdvihla aj to, že smernica sa nevzťahuje iba na potravinárske, ale aj nepotravinárske produkty, ako sú stavebné materiály, drogéria a podobne. „Budeme mať dva roky na to, aby sme sa s jej implementáciou vysporiadali v národnej legislatíve, ale zároveň, aby sme aj sledovali, či postihy, ktoré budú z tejto smernice vyplývať, budú dostatočné na to, aby dvojaká kvalita z našich území vymizla,“ povedala na tlačovej konferencii po skončení stretnutia.

Všetci ministri vnímajú celoeurópsku legislatívu ako uznanie existencie dvojakej kvality a prvotný krok v spoločnom boji proti nej. Vo veci ďalšieho postupu prevládla medzi zástupcami prítomných krajín zhoda. Všetci očakávajú výsledky celoeurópskeho testovania dvojakej kvality potravín a viacerí už prejavili vôľu vykonať novú sériu testov kvality potravín podľa spoločnej metodiky, na základe ktorej bude možné transparentne porovnať výsledky testovania.

Francúzsky minister poľnohospodárstva a potravinárstva Didier Guillaume, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí v Tatrách, uviedol, že európski občania už netolerujú potravinové škandály, rovnako by ich nemali akceptovať ani politici. „Čo sa týka dvojakej kvality potravín, uisťujem vás, že stojíme na vašej strane a podporujeme vás,“ povedal. „Smernica je kompromisom, nie sme úplne spokojní, ale predsa len nám dáva mnohé možnosti zareagovať,“ poznamenal poľský minister poľnohospodárstva Jan Krzysztof Ardanowski, ktorý tlmočil spoločný postoj ministrov. Ako ďalej uviedol, systém by sa dal možno ešte zlepšiť.

Štvrtkové stretnutie ministrov poľnohospodárstva bolo záverečným stretnutím na vysokej úrovni v rámci ročného slovenského predsedníctva vo Visegrádskej skupine, ktoré sa skončí 30. júna. Ministerka Gabriela Matečná symbolicky odovzdala štafetu českému rezortnému kolegovi Miroslavovi Tomanovi.

Na stretnutí ministrov poľnohospodárstva vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili delegácie zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska a po prvý krát v rámci slovenského predsedníctva bolo stretnutie rozšírené aj o pobaltské krajiny Litvu, Lotyšsko a Estónsko.