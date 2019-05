Slovenskóóó! Hokejová republika zarobí

Státisíce fanúšikov. Desiatky svetových hviezd. Zaplnené arény, fanzóny a - v závislosti od výsledkov domáceho tímu - možno i námestia. Slovensko sa po ôsmich rokoch znovu mení na hokejovú republiku. Počas najbližších sedemnástich dní (oddnes do 26. mája) sa v Bratislave a Košiciach predstaví šestnásť najlepších reprezentačných výberov planéty. A medzi nimi aj domáci hokejisti.

„Čaká nás obrovský športový sviatok. Veríme, že šampionát si naživo pozrie viac ako pol milióna ľudí,“ vraví Martin Kohút, šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Mimochodom, keď sa konali majstrovstvá sveta na Slovensku v roku 2011, videlo zápasy 406-tisíc divákov. Šlo o pätnástu najvyššiu návštevnosť v dejinách majstrovstiev sveta. Rekord držia Česi, ktorí pred štyrmi rokmi pritiahli na podstatne väčšie štadióny 741-tisíc ľudí.

Vysoké číslo atakujú organizátori aj teraz. Dosiaľ predali 80 percent vstupeniek. „Ide o skvelý údaj. Pre organizátora je vždy lepšie, keď nie je pod ekonomickým tlakom,“ tvrdí Horst Lichtner, generálny sekretár Medzinárodnej hokejovej federácie.

Aj on si uvedomuje, že na ziskovosť šampionátu má najväčší vplyv predovšetkým návštevnosť na štadiónoch. Pred ôsmimi rokmi boli Slováci v pluse – necelé dva milióny eur.

Tak, ako vtedy, aj teraz sú stretnutia slovenského národného tímu beznádejne vypredané. Po spustení oficiálneho predaja sa po vstupenkách len tak zaprášilo. Dnes ich priaznivci zoženú už len na čiernom trhu. Ceny sa podľa zdrojov Pravdy šplhajú k 150 eurám, v niektorých prípadoch presahujú aj dve stovky.

Pôvodná cena – v oficiálnom predaji – sa začínala na 60 eurách. „K dispozícii je ešte zopár denných balíčkov, ktoré si od priekupníkov môžete zakúpiť v cenách blízkych oficiálnym. Vtedy však ide o 175 eur, čo nie je malá položka. Skrátka, dopyt je na Slovensku enormný,“ prezrádza fanúšik Roman.

Prípravy na jedno z najväčších športových podujatí (ak nie najväčšie), aké Slovensko hostilo, sa začali pred osemnástimi mesiacmi. Za ten čas prešli zmenami obe hokejové arény. Organizátori prispôsobili šampionátu, ktorý odvysiela 151 krajín sveta, dopravu i bezpečnosť. Na návštevníkov čakajú rozsiahle kontroly.

„Pripraviť sa musia aj na prechod cez rám, ktorý všetci poznáme z letísk,“ upozorňuje Igor Nemeček, predseda organizačného výboru MS. Zároveň dodáva, aby fanúšikovia prichádzali na zápasy Slovákov minimálne s hodinovým predstihom.

Aj to svedčí o tom, že na Slovensku zavládne počas každého zápasu domáceho tímu šialenstvo. Otázne je na ako dlho.

Slováci by sa po piatich neúrodných šampionátoch opäť radi dostali medzi najlepších osem tímov. Dlhé roky sa ich vystúpenie hodnotilo podľa výsledku vo štvrťfinále, no pozícia Slovenska vo svetovom hokeji sa natoľko zmenila, že už postup zo skupiny bude považovaný za úspech.

Bez debaty. Veď na predošlých jedenástich šampionátoch nazreli do vyraďovacej fázy len dvakrát. Nádeje fanúšikom vlieva zostava, ktorú má kanadský tréner Craig Ramsay k dispozícii. Štyri opory defenzívy zo zámorskej NHL, nebezpečné ofenzívne duo Tatar, Pánik a ďalšia trojica hráčov z farmárskej AHL.

Obrovskou kvalitou sú však nabité aj kádre ostatných tímov, zvlášť prvých troch súperov Slovenska na šampionáte – Američanov, Fínov a Kanaďanov. Slováci sú aj preto v úplne inej pozícii než pred ôsmimi rokmi na domácom šampionáte.

Vtedy patrilo mužstvo okolo kapitána Pavla Demitru, kanoniera Mariána Gáboríka a ďalších hviezd medzi hlavných adeptov na medailu. Nezvládalo však vyrovnané zápasy a jeho púť sa skončila nečakane už pred štvrťfinálovými bránami.

Súčasná generácia má podstatne skromnejšie ambície – naplní ich?

VIDEO: Majster sveta v hokeji z roku 2002 Radoslav Hecl verí, že po víkende budeme mať zopár bodov.

Ziskovosť v miliónoch

Olympiády sú podľa analytikov stratové, o svetových hokejových šampionátoch to však nemusí platiť. Organizátori majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa začínajú na Slovensku, tvrdia, že stratové nebudú.

„Rozpočet na MS je 18 miliónov eur. Výdavky sú enormné, ale moja priorita je, aby sme sa nedostali do červených čísel, aby sme neskončili ako Švédi v roku 2013 alebo ako Francúzi v roku 2017. Ale chudáci Francúzi doplatili na zvýšené bezpečnostné opatrenia, ktoré prišli tesne pred majstrovstvami. My chceme skončiť v pluse, to je moja zásada a zásada mojich ľudí. A počítať budeme všetko až po skončení šampionátu,“ povedal pre TASR predseda organizačného výboru MS Igor Nemeček.

Ako uviedla hovorkyňa organizačného výboru MS v hokeji Michaela Kováčik Grendelová, financovanie je zaistené z viacerých zdrojov, najväčší príjem organizačného výboru je z predaja lístkov a limitovaných marketingových práv. „Robil sa budget, kalkuloval sa ticketing,“ reagovala na otázku, z čoho odhady vychádzajú. Vysielacie práva na zápasy vlastní spoločnosť Infront.

„Sme vďačí za príspevok od vlády, vďaka ktorému sme zrekonštruovali obe arény a zaplatil sa poplatok IIHF za licenciu na šampionát,“ uviedla hovorkyňa. Šampionát bude prebiehať v Steel aréne v Košiciach a na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Zisk bude plynúť Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH), ktorý ho môže následne prerozdeliť. "MS 2011 zarobili približne tri milióny eur,“ informovala Kováčik Grendelová.

Impulz pre ekonomiku

„Majstrovstvá sveta v hokeji majú nepochybne dosah na slovenskú ekonomiku. Vďaka hokejovému šampionátu sa zvýši turistický ruch, čo pre maloobchodníkov, hotelierov a pohostinstvá znamená potenciálne zvýšenie tržieb za svoj tovar a služby. Najmä ak ide o športový turistický ruch. To, samozrejme, pre štát znamená vyššie daňové príjmy,“ uviedla Eva Mahdalová, analytička spoločnosti Finlord. MS v hokeji majú podľa nej najväčší dosah na podnikateľov, pretože štát musel investovať peniaze. Odhaduje, že podnikatelia túto situáciu využijú a zvýšia ceny za tovar a služby.

„Do akej miery bude celá akcia zisková, sa ešte nedá odhadnúť, v každom prípade, ak sa podarí predajom vstupeniek a vysielacích práv pokryť rozpočet šampionátu, tak z pohľadu celej ekonomiky bude akcia určite zisková. Dôvodom je, že vďaka šampionátu stúpnu tržby súkromným podnikom, čo sa logicky prejaví aj vo zvýšenom daňovom výbere,“ vraví Mahdalová. Pozrela sa bližšie na dáta z roku 2011, keď sa konal minulý šampionát na Slovensku. Pohľad na počet prenocovaní v hromadných ubytovacích zariadeniach v Bratislave v máji roku 2011 ukazuje, že v tomto období ich bolo 152,5 tisíca. Keď sa pozrieme na rovnaké obdobie v roku 2010, počet prenocovaní predstavoval len 118-tisíc. V máji roku 2012 bol počet prenocovaní 150-tisíc. Vtedy tiež prebiehali majstrovstvá aj v Košiciach, kde v tomto období rovnako ako v hlavnom meste stúpol počet prenocovaní. V máji v roku 2011 prenocovalo v hromadných ubytovacích zariadeniach v Košiciach 30 100 ľudí. Analytička porovnala tento údaj s májom v roku 2010, keď v Košiciach prenocovalo len 23 742 ľudí a v máji 2012 to bolo potom 24 155 ľudí.

„Tento rok sa dá očakávať ešte vyšší záujem fanúšikov, lebo ekonomikám sa darí, ľudia majú prácu a peniaze, čiže je aj veľmi pravdepodobné, že v porovnaní s rokom 2011 sa tiež zvýši počet prenocovaní v hromadných ubytovacích zariadeniach. Pokiaľ sa pozrieme len na mieru zamestnanosti, tak tá v máji 2011 predstavovala na Slovensku 5,03 percenta. Ziskovosť šampionátu bude určite vysoká, pokiaľ sa do finálových kôl dostanú hokejisti Slovenska a Česka,“ povedala Mahdalová.

Analytik J&T Banky Stanislav Pánis zas tvrdí, že väčšina veľkých športových podujatí, ako sú olympiády a podobne, končí pre organizátora aj krajinu v strate, získa na nich iba súkromný sektor.

Podľa analytičky Poštovej banky Lucie Dovalovej organizácia takéhoto veľkého podujatia so sebou prináša nemalé náklady spojené s prípravou, teda so zlepšením prostredia, bezpečnosti a policajných hliadok, dopravy a iných činností súvisiacich s náporom ľudí z celého sveta. „Krajina, ktorá udalosť organizuje, sa snaží upraviť prostredie tak, aby nalákala ľudí aj neskôr za účelom turizmu. Často však náklady bývajú vyššie ako následné príjmy hosťujúcej krajiny. Nespornou výhodou organizátorskej krajiny je fakt, že sa krajina zviditeľní medzi množstvom fanúšikov športu. To prináša zisky najmä majiteľom hotelov, kaviarní, reštaurácií a taxikárom. Prílev množstva fanúšikov zo zahraničia zvyšuje dopyt práve po týchto službách,“ vraví Dovalová.

Podľa odborníka na športový marketing Romana Krajniaka svetové hokejové majstrovstvá môžu byť lukratívnym biznisom, závisí to však od mnohých faktorov. „Iba malé množstvo šampionátov sa končí v strate. V roku 2011 mal organizačný výbor zisk menší ako dva milióny eur. O štyri roky prišlo na MS v Prahe a Ostrave viac ako 700-tisíc divákov a následne do pokladnice ich hokejového zväzu plynulo 17 miliónov eur,“ povedal odborník v rozhovore pre Pravdu.

VIDEO: Hokej spôsobí v Bratislave a Košiciach dopravné obmedzenia. Pozrite si vo videu TV Pravda, čo vás čaká.