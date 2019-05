Americko-čínske rozhovory sa skončili, výsledok je zatiaľ v nedohľadne

„V posledných dvoch dňoch viedli Spojené štáty a Čína úprimné a konštruktívne rokovania o obchodných vzťahoch medzi oboma krajinami. Vzťah medzi (čínskym) prezidentom Si Ťin-pchingom a mnou zostáva veľmi silný,“ napísal Trump na twitteri a dodal, že rozhovory budú pokračovať. O žiadnom dátume sa ale nezmienil.

„Spojené štáty medzitým zaviedli na čínsky tovar clá, ktoré môžu, ale nemusia byť zrušené v závislosti na tom, čo sa stane, a s ohľadom na ďalšie rokovania,“ pokračoval Trump.

Akciové trhy na Trumpove tweety s hodnotením obchodných rokovaní zareagovali s úľavou. Počas dňa hlavné indexy oslabovali, aj keď straty neboli nijak výrazné. Po prezidentových tweetoch indexy zamierili nahor a krátko pred koncom obchodovania boli v miernom zisku.

Trump ešte pred piatkovými rozhovormi na twitteri napísal, že s dohodnutím obchodnej zmluvy s Čínou sa „rozhodne neponáhľa“. Americká ekonomika podľa prezidenta zarobí ďaleko viac na clách, než na akékoľvek zmluve.

„Clá našej krajine prinesú ĎALEKO VIAC prospechu, ako aj tá najúžasnejšia zmluva tradičného druhu,“ napísal Trump.

Čínska reakcia na Trumpove oznámenie o zvýšenie ciel bola umiernená, napísal denník The New York Times. Peking nedal nijako najavo, kedy a ako na krok Washingtonu odpovie. Ani čínske štátom kontrolované média dnes nevyzvali na dramatické protiakcie, akými by napríklad bol bojkot amerického tovaru, upozornil denník.

Vo Washingtone medzitým o novej obchodnej zmluve rokovali americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer, minister financií Steven Mnuchin a čínsky splnomocnenec Liou Che. „Bola to konštruktívna diskusia, to je všetko, čo môžem vyhlásiť,“ povedal novinárom Mnuchin po poldruhahodinovej besede. Dodal, že rozhovory sa pre dnešok skončili.

Šéf čínskeho štátneho denníka Global Times Chu Si-ťin krátko po skončení rozhovorov na twitteri napísal, že piatkový záver rokovania nie je definitívny. „Dozvedel som sa z autoritatívnych zdrojov, že čínsko-americké obchodné rokovania neskrachovalo. Obe strany rokovania považujú za konštruktívne a v konzultáciách budú pokračovať. Dohodli sa, že sa v budúcnosti znova stretnú v Pekingu,“ napísal Chu, bez toho aby sa zmienil o konkrétnom dátume.

Televízia CNN vo štvrtok uviedla, že ak sa dvojdňové rozhovory vo Washingtone budú vyvíjať dobre, potom Spojené štáty zrejme nové clá uplatňovať nebudú. V piatok ale CNN oznámila, že nič nenasvedčuje, že by Trump chcel zvýšenie ciel pozdržať. Agentúra Bloomberg uviedla, že rokovania priniesli len nepatrný pokrok.

Trump sa vo štvrtok stretol s Lighthizerem a Mnuchinem, aby spolu prerokovali možnosti, ako predísť neúspešnému rokovaniu o dohode. Trump povedal, že Čína sa snaží rozhovory sabotovať, keďže chce znovu otvoriť už dohodnuté časti nových dohôd.