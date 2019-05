Akcie Uberu na trhu sklamali, ich štart bol jeden z najhorších

Primárna ponuka sa tak stala piatou najhoršou podľa jednodňového výnosu firmy s trhovou kapitalizáciou najmenej desať miliárd USD za posledných 24 rokov. Vyplýva to z výpočtu firmy Dealogic, na ktorý upozornil server MarketWatch.

Akcie Uberu ukončili piatkové obchodovanie poklesom o 7,6 percenta na cene 41,57 USD. Trhová kapitalizácia firmy tak podľa firmy FactSet predstavovala 69,71 miliardy dolárov. Cena pre vstup na burzu bola stanovená na 45 USD za akciu.

Podľa údajov Dealogicu najhorší výkon za prvý deň obchodovania predviedli akcie firma ZTO Express, ktoré klesli o 15 percent. Nasledovali akcie firmy Genuity s prepadom o 14,5 percenta a IQIYI, čínskej obdoby Netflixu, ktoré oslabili o 13,6 percenta. Pred Uber sa dostala ešte firma ADT, ktorá klesla o 11,5 percenta.

Akcie Uberu vstúpili na newyorskú akciovú burzu v okamihu zvyšujúceho sa obchodného napätia medzi Čínou a USA, ktoré najprv stiahli hlavné akciové indexy do strát. Všetkým trom hlavným indexom sa však podarilo do konca obchodovania straty zmazať.

Ponuka akcií Uberu je najväčšia za päť rokov. Napriek nepriaznivému debutu na burze generálny riaditeľ Uberu Dara Khosrowshahi uviedol, že je nadšený z toho, že sa firme podarilo dokončiť ponuku a dodal, že 8,1 miliardy USD, ktoré Uber z ponuky získal, bude dôležitých pre budúci rast firmy.

Cena pre primárnu ponuku bola nakoniec nižšia, než sa pôvodne čakalo. Uber bol ohodnotený na zhruba 82 miliárd USD. Trhy špekulovali, že by cena mohla byť 90 až 100 miliárd USD a bankári z Morgan Stanley a Goldman Sachs vlani odhadli hodnotu firmy na 120 miliárd USD.

Agentúra AP upozornila, že nie je nezvyčajné, keď firma prvý deň na burze klesne. Naposledy sa to stalo vo štvrtok akciám spoločnosti Axcella Health. Je to však nezvyklé u americkej technologickej firmy podporovanej firmou rizikového kapitálu, medzi ktoré Uber patrí. Za posledných päť rokov len desať percent podobných firiem ukončilo prvý deň obchodovania so stratou, upozornil stratég firmy Renaissance Capital Matthew Kennedy.

Kennedy tiež uviedol, že vzhľadom na veľkosť ponuky sa nečakal prudký rast akcií Uberu.

„Poslednou americkou spoločnosťou tejto veľkosti primárnej ponuky bol napríklad Facebook a možno si spomínate, ako sa spočiatku obchodoval.“

Akcie Facebooku prvý deň na burze v roku 2012 skončili rastom len 23 centov, keď technické problémy oneskorili začiatok obchodovania. Kennedy tiež upozornil, že na rozdiel od Facebooku Uber nie je ziskový. Akcie Facebooku od primárnej ponuky stúpli o 392 percent.

Uber bol založený v roku 2009. Firma v posledných dvoch rokoch pod vedením nového riaditeľa investuje na nových trhoch a z iných, kde strácala milióny dolárov, sa stiahla. Vybudovala tiež nové služby, ako dodávku potravín, nákladnú prepravu a požičiavanie elektrických bicyklov, pretože hľadá nové príjmy aj mimo hlavného podnikania. Vlani príjmy firmy stúpli o 42 percent na 11,3 miliardy USD. Pred zdanením, zaplatením úrokov a odpismi však vykázala stratu 1,85 miliardy USD a v strate bola aj v prvom štvrťroku.

Uber podobne ako ďalšie alternatívne taxislužby čelia v mnohých krajinách regulačným a právnym prekážkam. Problémy mala aj na Slovensku, po zmene zákona, ktorá uvoľnila pravidlá pre taxislužby sa však vrátila do hry a opätovne rozbehla v Bratislave poskytovanie svojich služieb.