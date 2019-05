Lukašenko chce od Ruska odškodné za špinavú ropu

Škody spôsobené Bielorusku znečistenou ropou v ropovode Družba sú obrovské a krajina očakáva od Ruska odškodné. Vyhlásil to v sobotu podľa štátnej tlačovej agentúry Belta bieloruský prezident Alexander Lukašenko.

„Práve teraz hodnotíme škody, škody na potrubí, zariadení ropovodu (vrátane čerpadiel na zariadeniach a podobne) a v ropných rafinériách sú obrovské,“ citovala agentúra Lukašenka. Podľa neho môžu náklady na odstránenie škôd dosiahnuť stovky miliónov dolárov a dúfa, že Rusko tieto náklady nespochybní.

Do ropovodu Družba, ktorým tečie z Ruska cez Bielorusko ropa aj do Slovenskej republiky, sa koncom apríla dostala ropa s vysokým obsahom organického chloridu, ktorý okrem iného spôsobuje koróziu a pri vysokých teplotách môže vytvárať jedovatý chlór. Krajiny, pripojené na ropovod, preto zastavili dovoz ruskej ropy. To prispelo k rastu globálnych cien ropy na najvyššiu hodnotu za šesť rokov a prinútilo rafinérie v krajinách, ktoré ropovod obsluhuje, obstarať si náhradné dodávky.

Bielorusko spracováva ruskú ropu a ropné produkty potom predáva do zahraničia. Už koncom apríla krajiny odhadla, že jej strata zo zníženia vývozu ropných produktov bude 100 miliónov USD.

Ropovod Družba sa v Bielorusku rozdeľuje na dve vetvy – severná vedie do Poľska a Nemecka, južná potom cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky. Kapacita ropovodu je až jeden milión barelov ropy denne, čo je zhruba jedno percento globálneho dopytu.

Organické chloridy sú zlúčeniny používané na zvýšenie ťažby z ropných polí a na zrýchlenie toku ropy. Zlúčeniny je ale potrebné pred vstupom do ropovodu odstrániť.