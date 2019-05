Koalícia prepočítava sociálne balíčky, aby čo najmenej zaťažili rozpočet

Povedal to v sobotňajšej diskusnej relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko RTVS podpredseda NR SR a predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Ak podľa neho balíkom sociálnych opatrení štátny rozpočet „veľmi zaťažíme, samozrejme, ideme do mínusu a budúcej vláde tu zanecháme balík, s ktorým sa bude musieť nejakým spôsobom vysporiadať, a je to mínus jednoznačne“. Patrí medzi ne napríklad nižšie DPH na potraviny (návrh SNS), zvýšenie rodičovského príspevku (návrh Smeru-SD) alebo zníženie odvodov a zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane pre zamestnancov a živnostníkov (oba návrhy Most-Híd).

Návrhy koaličných partnerov Bugár rozoberať nechcel, k návrhom Mosta-Híd sa vyjadril len okrajovo. Aj návrhy Mosta-Híd majú totiž podľa jeho slov dopady. „Práve preto nemôžem povedať, či napríklad zníženie odvodov bude o jedno percento alebo len o pol percenta, lebo jedno percento je 170 miliónov, pol percenta je polovica. My nemôžeme zaťažiť rozpočet tak, že nakoniec cieľ, ktorý sme si stanovili – vyrovnaný rozpočet, bude premrštený tak, že budúca vláda bude mať čo robiť, aby hľadala možnosť, ho čo najrýchlejšie dosiahnuť,“ priblížil Bugár.

Bugár pripomenul, že pôvodná dohoda bola, „len to poslanci tiež nedodržali“, že na aktuálnu schôdzu parlamentu sociálne návrhy nedajú. Opravené návrhy trinástich zákonov mali podľa šéfa Mosta-Híd ísť až na júnovú schôdzu, dovtedy sa to malo prepočítať cez ministerstvo financií. „A keď nájdeme rozumné riešenie, tak vtedy to pustíme do procesu,“ dodal s tým, že zákony by mali platiť od 1. januára budúceho roka. Bugár opakoval, že dohoda je čo najmenej zaťažiť štátny rozpočet. Nechcel hovoriť o tom, ako budú vyzerať návrhy Slovenskej národnej strany a Smeru-SD. Most-Híd je však ochotný ustúpiť. „Už sme avizovali koaličným partnerom, že to prepočítavame aj my, aby sme sa dostali na čo najnižšie číslo. Ak by sme zaťažil enormne štátny rozpočet, tak to nemá zmysel robiť,“ doplnil šéf koaličného Mosta-Híd.

Sociálne opatrenia presadzuje aj hnutie Sme rodina. Ako v diskusii konštatoval poslanec NR SR a predseda hnutia Boris Kollár, snažia sa predkladať návrhy, ktoré nerozvrátia verejné financie. Kritizoval sociálne opatrenia vládnych strán SNS a Smeru-SD. Návrhy Mosta-Híd podľa Kollára „majú hlavu a pätu“. Šéf Sme rodina sa domnieva, že viaceré sociálne opatrenia sú kupovaním si voličov. Podľa Bugára však každá vláda pred koncom volebného obdobia prijíma sociálne opatrenia. Nepovažuje to za kupovanie hlasov, pretože aktuálne má vláda na opatrenia ekonomické možnosti.