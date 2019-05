Trump tlačí na Čínu, ale drží v hrsti celý svet

„Obchodné vojny sa nedajú vyhrať! Z tej súčasnej nebude mať prospech nikto a zasiahnuté budú aj bokom stojace štáty,“ povedal hlavný ekonóm USA v Oxford Economics Gregory Daco. Podľa jeho analýzy pre ekonomický portál Marketwatch dlhodobá platnosť ciel pripraví svetovú ekonomiku v roku 2020 o 105 miliárd dolárov.

Celosvetové hospodárstvo totiž v budúcom roku príde o rast vo výške 0,3 percenta HDP. Svet sa dokonca môže ocitnúť znova v kríze v prípade, že Trump naplní všetky svoje hrozby a uvalí obrovské clá nielen na Čínu, ale aj na Európsku úniu.

V piatok zvýšené clá škodia nielen Číne, ale aj USA. Podľa analýzy Oxford Economics prídu Američania v tomto roku o hospodársky rast vo výške 0,1 percenta HDP a v roku 2020 o 0,3 percenta HDP. Samotný rast Číny v tomto roku sa spomalí o 0,3 percenta HDP a v budúcom až o 0,8 percenta HDP.

V prebiehajúcej obchodnej vojne totiž Peking ťahá za kratší koniec, keďže ročne do USA vyvezie tovar za 575 miliárd dolárov a dovezie „len“ za približne 200 miliárd dolárov. Zvýšené americké clá celkovo zasiahnu 5 700 rôznych druhov čínskych tovarov, ktoré Američanom zdražejú. Čína sa napriek tomu snaží nájsť východisko z nečakanej eskalácie obchodnej vojny.

Dovoz z Číny má nahradiť výroba v USA

Prezident USA Donald Trump používa pri rokovaniach s Čínou lacnú populistickú rétoriku. Tvrdí totiž, že USA môžu nahradiť dovoz z Číny výrobou v Spojených štátoch. Takéto tvrdenie však naráža na ekonomické fakty. Výroba v Číne je totiž podstatne lacnejšia. Americká produkcia by tak na trhu nebola cenovo konkurencieschopná. Kým v USA je tento rok minimálna hodinová mzda 7,25 dolára na hodinu, v Číne je 4-násobne nižšia.

Napriek tomu Trump v rokovaniach s Čínou varuje, že ich výrobky vedia USA nahradiť. Trump zvýšil clá na čínske produkty a rokuje s čínskou delegáciou o podmienkach obchodu. Rast ciel je pre Čínu nepríjemný, ale poškodiť môže aj USA, keďže textilný tovar či IT produkty z Číny môžu v USA prudko zdražieť, čo by znížilo domácu spotrebu. To by negatívne zasiahlo tak USA, ako aj Čínu. Preto sa očakáva, že obe veľmoci sa na podmienkach obchodu napokon dohodnú. Trump však medzitým situáciu ďalej eskaluje.

Firmy sa môžu podľa Trumpa ľahko vyhnúť americkým colným poplatkom, a to tak, že spustia výrobu „v starých dobrých Štátoch. Je to veľmi jednoduché“! Prezident USA upozornil Čínu, že obchodnú dohodu so Spojenými štátmi by mala uzavrieť teraz, lebo ak by sa o nej malo rokovať v jeho druhom funkčnom období – po roku 2020 – mohla by byť pre Peking „omnoho horšia“. Trump zároveň podľa agentúry AFP opäť deklaroval, že USA majú úžitok z vysokých ciel na čínske výrobky.

Všetko zaplatí spotrebiteľ

Americkým prezidentom zavedené clá vyvolali najväčšiu obchodnú vojnu v histórií ľudstva a samotné Spojené štáty na nej zarábajú miliardy dolárov. „Americké príjmy z ciel po prvý raz v histórií prekonajú 80 miliárd za rok,“ skonštatoval pre ČT24 hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda. Na porovnanie, za posledných osem rokov sa priemerné ročné príjmy z ciel pohybovali v rozmedzí 30 až 40 miliárd dolárov. Pritom už tieto príjmy patrili k najväčším v celej povojnovej histórii USA.

Podľa agentúry Reuters zvýšenie ciel najviac zasiahne obchodníkov s internetovými modemami, routrami či ďalšími prístrojmi na prenos dát. Na priblíženie – na americkom trhu len v tomto segmente ide o tovary za 20 miliárd dolárov. Ako druhé najviac zasiahnu zvýšené clá súčiastky s plošnými spojmi, ktoré sú v objeme 12 miliárd dolárov. Ďalšie kategórie sú nábytok, osvetlenie, automobilové súčiastky, vysávače a stavebné materiály.

Niektorí americkí obchodníci zo zvýšenia obchodných bariér nie sú práve nadšení. „Naše odvetvie podporuje viac než 18 miliónov pracovných miest v USA a zvýšenie colných sadzieb je pre nás katastrofou,“ povedal pre agentúru Reuters riaditeľ Asociácie výrobcov spotrebne elektroniky v USA Gary Shapiro. Podľa neho už platné desaťpercentné tarify tento sektor americkej ekonomiky každý mesiac vyjdú na jednu miliardu dolárov. „To môže znamenať krach pre malé a stredné podniky, ktoré nedokážu absorbovať zvýšené výrobné náklady,“ dodal Shapiro.

Ten zároveň upozorňuje, že vyššie obchodné bariéry prinášajú zdražovanie amerických produktov a celé clá nakoniec zaplatia americkí spotrebitelia.

Potrebuje vôbec Trump dohodu?

Finančné trhy sa aktuálne nevedia rozhodnúť, ako reagovať na americké clá a prudké pády akciových indexov strieda mierny rast.

„V zásade úplná panika na trhoch nie je, aj keď cítiť vysokú nervozitu. Možno povedať, že sa strieda pesimizmus z toho, že USA zvýšili clá na čínske dovozy, pričom Peking plánuje zaviesť odvetné opatrenia, so signálmi optimizmu z toho, že obchodné rokovania medzi oboma stranami pokračujú,“ povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

„V základnom scenári očakávame, že obe strany sa dohodnú, keďže plnohodnotná vojna poškodí celému svetu. A nie je v záujme Bieleho domu vyvolať ju 18 mesiacov pred prezidentskými voľbami, keďže by poškodila miestnu ekonomiku, spotrebiteľa aj akciové trhy. Donald Trump potrebuje, aby hospodárstvo dynamicky rástlo a akciové trhy prepisovali historické maximá, aby sa tým mohol pochváliť svojim voličom a byť znovu zvolený,“ uviedol Pánis.