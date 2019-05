Platy rastú rýchlejšie ako penzie, dôchodok je už len 44 % mzdy

Tzv. miera náhrady v prvom penzijnom pilieri pritom v rokoch 2014 až 2018 kontinuálne klesala. Pokles podielu priemernej starobnej penzie na priemernej mzde bol spôsobený tým, že priemerný starobný dôchodok rástol v posledných piatich rokoch pomalšie ako priemerné hrubé zárobky. Kým priemerná starobná penzia v roku 2018 išla oproti roku 2013 nahor o 13,8 %, priemerná mzda za rovnaké obdobie stúpla o 23 %. Vyplýva to zo štatistiky Sociálnej poisťovne.

Za postupným znižovaním podielu priemerného dôchodku na priemernej mzde stojí aj zmena systému zvyšovania penzií od roku 2013. Kým do roku 2013 penzie stúpali o percento, ktoré bolo súčtom polovice rastu priemernej mzdy na Slovensku a polovice rastu spotrebiteľských cien na Slovensku, od roku 2013 sa pri zvyšovaní penzií postupne znižovala váha rastu priemernej mzdy a stúpala váha rastu spotrebiteľských cien. Od roku 2017 sa pritom pri valorizácii penzií rast priemernej mzdy na Slovensku už vôbec nezohľadňuje, čo znamená nižší rast dôchodkov.

Miera náhrady z prvého piliera, teda pomer priemernej starobnej penzie k priemernej mzde na Slovensku, sa podľa štátneho tajomníka ministerstva práce a sociálnych vecí Ivana Švejnu môže v budúcnosti ešte viac znížiť. Ako upozornil v polovici apríla na seminári o starnutí obyvateľstva a jeho vplyve na dôchodkový systém, po ústavnom zavedení stropu na dôchodkový vek budú musieť v budúcnosti klesnúť novopriznávané dôchodky, a to sa udeje práve znížením miery náhrady strateného príjmu po odchode na dôchodok. „Je to jediný spôsob, ako udržať vybilancovanie dôchodkového systému,“ povedal. Po zastropovaní penzijného veku bude podľa Švejnu potrebné „preformátovať celý dôchodkový systém“.

Predseda odborového zväzu KOVO Emil Machyna však tvrdí, že na vykrytie zavedenia stropu na dôchodkový vek by stačil výraznejší rast miezd na Slovensku. Keby podľa neho mzdy na Slovensku stúpali o 10 % ročne, za 10 rokov by išlo o 100-percentný nárast a tým by sa zdvojnásobili aj príjmy Sociálnej poisťovne. „Ak by stúpali mzdy, máme vyrovnaný rozpočet,“ povedal.

Od júla tohto roka sa zavedie strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, tak bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku. Príslušný ústavný zákon koncom marca tohto roka schválil parlament.

.....

TV Pravda: Pozriete si video o tom, aké výnosy čakajú II. pilier v tomto roku.