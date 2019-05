Trump varoval Číňanov pred odvetou, Čína ho neposlúchla

Prezident Spojených štátov Donald Trump v pondelok na twitteri varoval Čínu, že ak pristúpi k odvetným opatreniam zaa zvýšenie amerických dovozných ciel, bude to pre ňu mať ešte vážnejšie dôsledky.

Američanov potom prezident vyzval, aby tovar nenakupovali v Číne. USA minulý týždeň v piatok zaťažili dovoz čínskeho tovaru v ročnom objeme 200 miliárd USD clom vo výške 25 percent namiesto doterajších desiatich. Čína v pondelok oznámila, že plánuje zaviesť odvetné clá na dovoz z USA v objeme 60 miliárd USD. Clá by sa mali pohybovať v pásme od 5 % do 25 % a dotknú sa viac než 5000 amerických produktov. Do platnosti vstúpia 1. júna.

„Nie je dôvod, aby americký zákazník clá platil,“ napísal v sérii tweetov Trump. Doplnil, že čínska vláda tovar rozsiahlo dotuje, takže z 25-percentného cla pripadnú len štyri percentuálne body na USA a zvyšných 21 na Čínu. „Clám je možné sa tiež úplne vyhnúť, ak nakupujete v bezcolnej krajine, alebo keď tovar kúpite v USA (najlepší nápad),“ doplnil.

Trump tiež poznamenal, že mnoho spoločností, na ktoré clá doľahli, presídli z Číny do Vietnamu alebo do iných ázijských štátov. „Preto chce Čína tak nutne dohodu! V Číne nezostane nikto, s kým by bolo možné obchodovať. Veľmi zlé pre Čínu, veľmi dobré pre USA!“ uviedol.

Americký prezident tiež zopakoval, že v obchodných vzťahoch Peking dlhodobo zneužíval Spojené štáty, z čoho opäť obvinil predošlých amerických prezidentov. Ak sa teraz Čína rozhodne pre odvetu, bude to pre ňu podľa Trumpa len horšie. „Otvorene som povedal (čínskemu) prezidentovi Si (Ťin-pching) a všetkým mojim mnohých priateľom v Číne, že Čínu veľmi poškodí, keď neuzatvoria dohodu, pretože spoločnosti budú nútené odísť z Číny do iných krajín,“ napísal. Dodal, že dohoda bola takmer dokončená, ale Peking z nej vycúval.

Trump už cez víkend obvinil Čínu, že rokovania o novej obchodnej zmluve preťahuje v nádeji na víťazstvo demokratov v prezidentských voľbách 2020, ktoré by jej umožnilo ďalej Spojené štáty okrádať. „Jediný problém spočíva v tom, že vedia, že vyhrám ja,“ konštatoval.

Colná vojna medzi obomi veľmocami sa naplno rozhorela vlani v marci, kedy Trump podpísal dekrét o uvalení cla na dovoz čínskeho tovaru v hodnote až 60 miliárd dolárov. V rovnakom čase nadobudli platnosť 25-percentné clá na dovoz ocele a 10-percentné clá na dovoz hliníka do USA, ktoré sa tiež výrazne dotkli Číny.

O ďalších clách vo výške 25 percent na čínsky tovar, ktorého ročný dovoz dosahuje hodnotu 50 miliárd dolárov, Trump rozhodol v polovici júna. Nasledovali clá vo výške 10 percent na tovar v objeme 200 miliárd dolárov, ktoré sa teraz zvýšili na 25 percent.