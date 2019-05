Na hokejovom ošiali sa priživuje ruská stávková firma. Nelegálne

Asociácia stávkových spoločností SR (ASS) preto podala podnet na Finančné riaditeľstvo SR. Ako informoval agentúru SITA predseda ASS Peter Papanek, pokuty za takéto porušenie zákona môžu dosiahnuť až 500-tisíc eur.

Asociácia zistila, že na štadiónoch v Bratislave a v Košiciach, na ktorých sa momentálne odohráva hokejový šampionát, sa nachádza medzi reklamnými bannermi na mantineloch obklopujúcich ľadovú plochu označenie „FONBET“. Logo je viditeľné počas všetkých zápasov nielen pre fanúšikov prítomných priamo na štadióne, ale aj pre fanúšikov sledujúcich priame prenosy a záznamy zo zápasov. Logo „Fonbet.ru“ sa taktiež nachádza aj priamo na oficiálnom webovom portáli Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) medzi oficiálnymi sponzormi, a to vrátane plnej slovenskej verzie tohto webového portálu, pričom adresátmi tejto reklamy sú aj spotrebitelia na území Slovenskej republiky.

Asociácia: Nemajú licenciu

„Ide jednoznačne o poskytovanie zakázanej ponuky hazardnej hry a propagovanie hazardnej hry v priamom rozpore so zákonom o hazardných hrách. Sú to závažné porušenia, keďže táto ponuka si získava svoju publicitu cieleným marketingom a reklamou na podujatí, ktoré je u slovenských spotrebiteľov najsledovanejším športovým podujatím s celoštátnou publicitou a medializáciou. Tento prevádzkovateľ hazardných hier preukázateľne nie je držiteľom individuálnej ani všeobecnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v SR. Napriek tomu sú stávkové hry na tomto portáli ľahko dostupné aj pre hráčov z územia Slovenskej republiky,“ konštatoval predseda ASS. Dodal, že asociácia požiadala Ministerstvo financií SR o vykonanie nápravy a zamedzenie porušovania zákona o hazardných hrách. Nápravu by mal podľa Papanka vykonať aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) ako miestny usporiadateľ MS v ľadovom hokeji a IIHF.

Nový zákon, ktorý mal zabrániť akémukoľvek nelegálnemu prevádzkovaniu či propagácii hazardných hier na území SR, nadobudol účinnosť len v marci tohto roku. „Na túto spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí nelegálne, sa tak nevzťahuje ani novozavedený register vylúčených osôb. Ten bráni hrať hazardné hry na internete napríklad osobám, ktoré poberajú sociálne dávky, mladistvým či deťom,“ dodáva predseda ASS.

Za propagáciu zakázanej hry sú pokuty

V januári 2019 bol prijatý nový zákon o hazardných hrách, jedným z jeho cieľov bolo sprísniť boj proti nelegálnym prevádzkovateľom. Za propagovanie zakázanej hry môže pokuta dosiahnuť až 250-tisíc eur. Tá sa vzťahuje aj na osoby, ktoré propagujú hazardné hry a na osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier, alebo akýmkoľvek spôsobom napomáhajú pri propagovaní hazardných hier. Za prevádzkovanie nelegálnej hry pritom hrozí pokuta do 500-tisíc eur. Fonbet nie je držiteľom licencie na území SR, preto je v zmysle zákona považovaný za nelegálneho prevádzkovateľa a na rozdiel od subjektov, ktoré sú licencované, neodvádza odvody do slovenského štátneho rozpočtu. Neplatí ani poplatok pre udelenie licencie vo výške od 3 do 5 miliónov eur, čo ho výrazne zvýhodňuje oproti legálnym licencovaným spoločnostiam.