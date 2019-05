Slovensko môže mať čistú ropu do týždňa, Rusi možno predajú špinavú so zľavou

Čistá ruská ropa by mala ropovodom Družba doraziť na Slovensko 21. až 22. mája. Predpokladá to podľa agentúry Interfax ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť.

Česko, Poľsko, Nemecko, Ukrajina, Slovensko a ďalšie krajiny v apríli zastavili dovoz ruskej ropy ropovodom Družba pre nadmerný obsah organického chloridu, ktorý môže poškodiť zariadenie rafinérií.

Bratislavská rafinéria Slovnaft, slovenský prevádzkovateľ ropovodov Transpetrol a ďalšie štátne inštitúcie v stredu uviedli, že Slovensko očakáva obnovenie dodávok ruskej ropy v štandardnej kvalite v druhej polovici mája. Slovensko dostáva ropu prostredníctvom južnej vetvy ropovodu Družba.

„Konečný termín začatia prepravy bude až po potvrdení maďarskej strany, že preberané dodávky zodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom,“ píše sa v spoločnom vyhlásení. Slovnaft patrí do maďarskej ropnej a plynárenskej skupina MOL.

Firma Transnefť tiež predpokladá, že v blízkej dobe sa začnú tiež dodávky čistej ropy severnou vetvou Družby do Poľska a Nemecka.

Ruský minister energetiky Alexander Novak v stredu uviedol, že znečistenú ropu by Rusko mohlo predať so zľavou. Vyhlásil tiež, že škody spôsobené kontamináciou ropovodu Družba by nemuseli prekročiť 100 miliónov dolárov. Upozornil však, že ešte chýba vyhodnotenie škôd v Bielorusku, na Ukrajine a v európskych krajinách.

Súčasťou obnovy dodávok ropy na Slovensko bude aj prevzatie časti znečistenej ropy Slovnaftom, bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu produkcie rafinérie.

Slovnaft krátko po spomenutom zastavení dovozu dodávok ruskej ropy na Slovensko začal už skôr naplánované revízie zariadení, počas ktorých podnik spracúva menej ropy, a preto sa spoločnosť predzásobila ropnými produktmi. Rafinéria podľa dostupných informácií zo spomínaných dôvodov zatiaľ nevyužila núdzové ropné zásoby štátu.