Štrajková pohotovosť šoférov košického dopravného podniku trvá

Protest odborárov košického dopravného podniku vo štvrtok popoludní zmenil na diskusiu. Vysvetľovať dôvody, prečo zamestnancom mestského podniku nemôže magistrát zvýšiť platy, prišli primátor a viceprimátor Košíc Jaroslav Polaček a Marcel Giboda, predseda predstavenstva Marcel Čop, ako aj riaditeľ firmy Vladimír Padyšák. Vodiči a ďalší pracovníci ich pri niektorých vyjadreniach vypískali alebo na nich pokrikovali. Spoločnú reč nenašli ani po viac ako hodine stretnutia na ulici pred budovou dopravného podniku.

Riaditeľ podniku: Nepoznáme požiadavky

„Stretli sme sa, aby sme ukázali silu dopravákov a zamestnancov a opýtali sme sa, prečo s nami nechcú od 9. mája rokovať. Dvojhodinový štrajk ukázal silu a jednotu. Odvtedy ani mesto a ani vedenie dopravného podniku nepozvali zástupcov zamestnancov za rokovací stôl. K stretnutiu došlo až po našej výzve generálnemu riaditeľovi v pondelok,“ uviedla Andrea Vindišová, predsedníčka základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu. Predstaviteľov mesta aj dopravného podniku pred protestujúcimi priamo vyzvala, aby uviedli, prečo majú zamestnanci čakať až na 30.jún.

„Potrebujeme čas, aby sme mali ukončené analýzy a dáta, na základe ktorých budeme vedieť, ako zvýšiť mzdy, o koľko, kde je tá hranica, aby to nepoložilo dopravný podnik,“ reagoval na spomenutý termín Padyšák a podotkol, že zatiaľ nepozná konkrétne požiadavky odborárov. „Ponúkli sme takzvané pitenky, dochádzkový kvartálny bonus 100 eur, zvýšenie príspevku na poistenie o 10 percent a tiež právnu ochranu vodičov v prípade nehôd,“ konštatoval Padyšák.

Šoféri primátorovi vytkli zvýšenie platu

V dave sa ozvalo pískanie a zástupcovia odborárov uviedli, že štrajkovú pohotovosť sú ochotní skončiť, ak bude dopravnému podniku zvýšený rozpočet, a tým aj zvýšenie platov, ktoré požadujú.

Primátor Jaroslav Polaček uviedol, že urobí všetko preto, aby sa plat zamestnancom podniku zvýšil. „Treba si však uvedomiť, že v decembri muselo mesto uvoľniť pol milióna eur, aby sme mohli zaplatiť za naftu a iné energie. Prijali sme niekoľko ozdravných mechanizmov a naliali do podniku ďalšie 4 milióny eur,“ zdôraznil Polaček, na ktorého niektorí vodiči pokrikovali, prečo si nechal odsúhlasiť zvýšenie svojho platu. „Aj my by sme taký chceli mať,“ podráždene reagovali protestujúci. Primátor Košíc zhromaždeným prisľúbil, že je pripravený 1.júla stretnúť sa s nimi a povedať, aké opatrenia sa v mestskom podniku prijmú a aký bude odmeňovací systém zamestnancov najbližšie štyri roky.

Kritiku si vypočuli aj od vodiča, ktorý sa pýtal vedenia podniku, prečo hovorili, že o pripravovanom štrajku nevedeli. „Veď sme mali veľkú poradu, kde sme na to upozornili,“ uviedol, na čo zareagoval Čop, že o možnom štrajku vedeli, no nepoznali presný dátum.

Odborári čakajú na rozhodnutie súdu

Predseda základnej organizácie vodičov mestskej hromadnej dopravy Ivan Horváth informoval, že štrajková pohotovosť stále trvá a najbližšie sa výbor stretne v piatok.

„Čakáme aj na rozhodnutie súdu, ako rozhodne o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a budeme potom reagovať,“ poznamenal Horváth.

Dopravný podnik mesta Košice totiž podal v pondelok na Okresný súd Košice II návrh na nariadenie neodkladného opatrenia voči dvom odborovým organizáciám zastupujúcich zamestnancov dopravného podniku. Dopravca v ňom navrhuje, aby súd uložil obom odborovým organizáciám povinnosť zdržať sa realizácie práva na štrajk až do právoplatnosti rozhodnutia o nezákonnosti štrajku.

Odborári dopravného podniku sú v štrajkovej pohotovosti od marca. Ešte v januári začali s vedením podniku kolektívne vyjednávanie. Žiadajú zvýšiť platy zamestnancov o 10 percent.