Čo bolo v potrubí ropovodu Družba, bežne v rope nebýva

ČTK to povedal Daniel Maxa z Ústavu technológie ropy a alternatívnych palív Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. Podobné látky sú podľa neho v rope úplne rozpustné a nezachycujú sa na stene potrubia. Kontaminovanú ropu možno vytlačiť dávkou nekontaminovanej tak, ako sa to deje pri sériovej preprave ropy rôznych typov, ku ktorých miešaniu nesmie dôjsť, uviedol.

Na konci apríla sa do ropovodu Družba dostala ropa znečistená organickými chloridmi, ktoré môžu poškodiť rafinérie. Krajiny pripojené na ropovod vrátane Česka či Slovenska preto dovoz ruskej ropy zastavili.

Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) v stredu uviedla, že problém znečistenia ropy v ropovode v tohtoročnom druhom štvrťroku sa týka dodávok v objeme približne 250 000 barelov denne, čo predstavuje necelé dve percentá ponuky na európskom kontinente. Podľa informácií ČTK z petrochemických kruhov sa v tankeroch v Rusku na mori, tj. mimo ropovod Družba, môže nachádzať až päť miliónov ton kontaminovanej ro­py.

„Všeobecne platí, že prítomnosť chlóru, respektíve jeho zlúčenín je spojená s rizikom korózneho poškodenia vnútorného povrchu zariadenia, ohrozené potom môžu byť napríklad katalyzátory v procesoch následného spracovania, čo by znamenalo značné ekonomické straty.‚Vyčistenie‘ ropy vzhľadom na potrebnú kapacitu a nedostupnosť potrebných technológií prakticky nepripadá do úvahy,“ povedal Maxa.

Problémy s obsahom chlóru a ich vplyv podľa neho do značnej miery súvisia s konkrétnym typom zlúčenín, v ktorých je chlór obsiahnutý. „Za normálnych podmienok chlór vstupuje do rafinérie vo forme zvyškového obsahu solí, zatiaľ čo termín organické chloridy je spojený s obsahom chlóru v destilovateľných podieloch ropy. Látky s obsahom chlóru navyše v procese spracovania ropy môžu podliehať ďalším chemickým premenám,“ dodal.

Analytik spoločnosti ENA Jiří Gavora doplnil, že potrubie ropovodu možno síce mechanicky vyčistiť, ale nie je to nevyhnutne potrebné. „Aj kontaminovaná ropa sa nakoniec využije jednoducho tým, že sa dostatočne zriedi, aby koncentrácia chloridu klesla na prípustnú úroveň,“ uviedol.

Podľa obchodníkov, na ktorých sa na konci apríla odvolala agentúra Reuters, kolíšu hladiny organického chloridu v Družba medzi 150 až 330 časticami na jeden milión (ppm), zatiaľ čo maximum je podľa normy desať ppm a obvyklá úroveň jedna až tri ppm.

Vladimír Štěpán z poradenskej firmy ENAS sa domnieva, že je úplne zbytočné po skončení súčasných problémov vymieňať rúry ropovodu. „Navyše by to bolo veľmi nákladné a časovo náročné,“ podotkol. Znížiť koncentráciu chloridov v rope možno podľa neho tým, že kontaminovaná ropa sa odčerpá do zásobníkov a potom sa bude postupne v malých objemoch znova vracať do potrubia.