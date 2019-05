Poslanci SaS chcú skontrolovať bratislavský obchvat

Obávajú sa totiž, že pri tejto výstavbe môžu nastať nenávratné škody. Na mimoriadnom výbore chcú poslanci za SaS odhlasovať poslanecký prieskum priamo na predmetnej stavbe. Informovali o tom v piatok na tlačovom brífingu podpredsedníčka SaS Jana Kiššová a poslanci NR SR za SaS Miroslav Ivan a Anna Zemanová.

"Všetci dobre vieme, že bratislavský obchvat potrebujeme ako soľ, a že všetci motoristi, ktorí Bratislavou prechádzajú, na neho vytúžene čakajú. Situácia okolo neho je však čoraz komplikovanejšia. Vychádzajú totiž na povrch rôzne informácie, ktoré vyvolávajú mnohé podozrenia. Údajne sa má nenávratným spôsobom poškodiť životné prostredie, alebo na ňom môže dochádzať k veľkým ekonomickým škodám. Minister dopravy nedokázal vyvrátiť tieto podozrenia, preto sme sa rozhodli na pondelok zvolať mimoriadny hospodársky výbor, aby sme spolu s poslancami odsúhlasili poslanecký prieskum obchvatu,“ uviedla v piatok Jana Kiššová.

Prieskumom by sa chcela strana SaS priamo na danej stavbe dozvedieť, ako to so stavbou aktuálne vyzerá, ako pokračuje výstavba, ktoré z podozrení dokážu zhotovitelia vyvrátiť, a ktoré sa potvrdia. „Chceme sa od ľudí z prvej ruky dozvedieť, čo sa na tomto obchvate deje. Stavba má byť dokončená do roku 2020 a vyzerá to tak, že tam dôjde k nenávratným škodám. Záleží nám na korektnom dostavaní tejto stavby. Veríme, že nám nikto nebude prekážať v poslaneckom prieskume,“ dodala Kiššová

Strana SaS sa pri výstavbe bratislavského obchvatu obáva opakovania situácie známej z tunela Višňové. „Nechceme v tomto prípade druhé Višňové. V zmysle koncesionárskej zmluvy má štát právo poveriť technického zástupcu, ktorý bude kontrolovať všetky fázy stavby. Minister Érsek sa však stále odvoláva len na vyjadrenie nezávislého dozoru. Tento dozor však platí koncesionár. Chceme vedieť, kto je tým technickým zástupcom štátu, kedy sa ujal svojej funkcie a ako kontroluje výstavbu od jej začiatku. Odpovede na tieto otázky budú jedným z hlavných cieľov prieskumu,“ ozrejmil Miroslav Ivan.

Obavu o kvalitu bratislavského obchvatu nemajú podľa SaS len poslanci jej strany. „Majú ju aj starostovia dotknutých obcí a mestských častí, ktorí sa stretli minulý týždeň a budú tiež konať. Riziká, ktoré vyplývajú z postupu zhotoviteľa sú naozaj veľké. Je to podozrenie z poškodzovania životného prostredia a z ekonomickej trestnej činnosti. Pri poškodzovaní životného prostredia ide o poškodzovanie podzemných vôd a nepovolenú ťažbu štrkov, po ktorej sú jamy z nej zasypávané neznámym materiálom,“ uzavrela Anna Zemanová.

VIDEO: Pozrite si zábery z výstavby diaľnice D4 Ivanka sever – Rača a vizualizácie, z ktorých je vidno ako bude diaľnica vyzerať. Obchvat Bratislavy má byť hotový po roku 2020, hovorí sa o roku 2021. V roku 2020 má byť hotová nadväzujúca rýchlostná cesta R7 od Dunajskej Stredy do Bratislavy. Vo videu sa dozviete aj to, kde sa v Rači na diaľnicu má napojiť tunel Karpaty a či sa s ním vôbec počíta.