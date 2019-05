USA chystajú dočasné licencie, aby sa firmy mohli zbaviť Huawei

Americké ministerstvo obchodu by mohlo čoskoro dočasne uvoľniť reštrikcie uvalené na čínsku spoločnosť Huawei. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorca rezortu. Americké ministerstvo obchodu spoločnosť Huawei vo štvrtok s okamžitou platnosťou zaradilo na čiernu listinu, čo jej znemožnilo kupovať americké súčiastky bez súhlasu vlády USA.

Americké ministerstvo obchodu by mohlo poskytnúť dočasnú licenciu spoločnostiam a ľuďom, ktorí majú vybavenie Huawei, aby tak získali čas zabezpečiť si spoľahlivosť svojich komunikačných sietí a vybavenia, uviedla rezortu. Licencie by sa netýkali novo uzavretých obchodov a mala by trvať 90 dní, dodala.

Americké tajné služby podozrievajú Huawei zo spolupráce s čínskou rozviedkou, firma to ale popiera. Štvrtkové rozhodnutie amerického ministerstva obchodu by podľa analytikov mohlo ohroziť aktivity čínskeho podniku i jeho dodávateľov a spomaliť výstavbu mobilných sietí piatej generácie (5G). Americké nariadenia, ktoré už nadobudlo účinnosť, postihlo Huawei a jeho 68 pobočiek v 26 krajinách. Huawei považuje rozhodnutie amerického ministerstva obchodu za bezdôvodné a za porušenie práv firmy.

Z dočasnej licencie by mohli mať prínos napríklad poskytovateľa prístupu k internetu a mobilných telefónnych služieb v riedko obývaných miestach, ako je Wyoming a východný Oregon, ktorí v posledných rokoch nakupovali od spoločnosti Huawei sieťové vybavenie, napísala agentúra Reuters.