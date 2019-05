Sociálne balíčky budú menšie, miesto 1,3 miliardy stovky miliónov

Povedal to v relácii RTVS Sobotné dialógy nový minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Minister pripomenul, že sociálne balíčky neovplyvnia verejné financie v tomto roku, ale až v

„Som zástancom vyrovnaného rozpočtu a zdravých verejných financií,“ povedal minister. Dodal však, že o finálnej podobe návrhov vládnych strán sa ešte rokuje a nie je tiež jasné, aká bude prognóza výhľadu ekonomiky a daňových príjmov na budúci rok. „Držíme sa programového vyhlásenia vlády. Na budúci rok by sme mali zostaviť vyrovnaný rozpočet,“ dodal minister.

Vládna koalícia už niekoľko týždňov rokuje napríklad o znížení dane z pridanej hodnoty na potraviny na 10 %, o poklese percenta dane z príjmu právnických osôb na 15 % či o znížení nezdaniteľnej časti základu dane fyzických osôb. Vládne strany by tiež chceli zaviesť zvýšenie rodičovského príspevku, podporiť rodičov žiakov prvých ročníkov jednorazovým príspevkom a ďalšie benefity. Dopad pôvodných návrhov na verejné financie vyčíslili analytici na viac ako 1,3 miliardy eur. Podľa Kamenického nastal posun napríklad u dane z príjmu právnických osôb, kde by mala nižšia sadzba platiť iba pre firmy s ročným obratom do 100.000 eur.

Opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO) však napriek tomu vidí v prijímaní týchto sociálnych opatrení riziká. „Vláda nás nepripravila na čas ochladzovania (ekonomiky, pozn. TASR). Teraz ide rozprávať o tom, ako chce rozdávať,“ povedal Heger, podľa ktorého ani minister Kamenický nevie, aké skutočné príjmy bude mať štát, a či bude možné dodržať vyrovnaný rozpočet. „Je možné, že tieto opatrenia, ktoré sa chystajú, opäť zaplatia deti občanov Slovenskej republiky,“ dodal Heger.

Kamenický však kritiku odmietol a pripomenul výrazný rast hrubého domáceho produktu, rast miezd a pokles nezamestnanosti v posledných rokoch. Nie je podľa neho tiež jasné, či v Európe ide o krátkodobý výkyv výkonu ekonomiky, alebo o nastupujúcu recesiu.

Minister sa s opozičným poslancom nezhodli ani na hodnotení výšky dlhu verejných financií. Heger pripomenul, že hoci percento dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) klesá, absolútna výška dlhu neustále rastie. „My sme dlh neznížili. Dlh narástol z 3600 eur na človeka na 8000 eur na človeka. My sme z neho iba vyrástli, a to preto, že nám rýchlejšie rástlo HDP,“ povedal Heger. Kamenický však oponoval, že absolútna výška dlhu sa dá znižovať iba prebytkovým rozpočtom. „Ten tu nikdy nebol,“ pripomenul Kamenický s tým, že po prvý raz sa dostal deficit pod jedno percento HDP za tejto vlády.

Podľa Kamenického bude ministerstvo v prípade nepriaznivého vývoja verejných financií prijímať dodatočné opatrenia, akými je napríklad využitie rozpočtových rezerv. „Budeme prehodnocovať rozpočet na mesačnej báze,“ povedal. Na viazanie rozpočtových výdavkov v niektorých kapitolách štátneho rozpočtu však momentálne dôvod nevidí.

VIDEO: Som zástancom vyrovnaného rozpočtu, tvrdí nový minister. Pozrite si prvú tlačovú konferenciu ministra financií Ladislava Kamenického, ktorú mal po svojom vymenovaní do funkcie.