Česká vláda ráta s deficitom, v tomto aj budúcom roku

Česká vláda sa bude držať svojich plánov a počíta s deficitom centrálnej vlády vo výške 40 miliárd korún (1,55 miliardy eur) v roku 2020, čo je rovnaké úroveň, ktorú chce dosiahnuť v tomto roku 2019. Uviedol to premiér ČR Andrej Babiš.

Úroveň verejných financií v Českej republike patrí v posledných rokoch k jedným z najlepších v Európskej únii (EÚ). Krajina eviduje fiškálne prebytky od roku 2016, hoci spomalenie ekonomiky a prísľub vyšších výdavkov vytvárajú tlak na vládu, aby hľadala úspory.

Babiš v nedeľu (19. 5.) večer na svojom účte na sociálnej sieti Facebook uviedol, že príjmy štátu by sa mali v budúcom roku zvýšiť približne o 100 miliárd Kč. Dodal, že plánovaná digitálna daň by mala priniesť do štátnej pokladnice zhruba 5 miliárd Kč.

A zároveň, investičné výdavky stúpnu o 13 miliárd na 135 miliárd Kč. Príspevky na starostlivosť o deti sa tiež zvýšia, čo bude stáť asi 8,6 miliardy Kč.

„Rozpočet na rok 2020 je pripravený, chýba mu len dohoda o mzdách,“ povedal Babiš. Ministerstvo financií by malo zverejniť informácie o rozpočte na rok 2020 v pondelok.

Niektorí ekonómovia kritizovali Babišovu vládu za to, že v ostatnom čase príliš zvýšila výdavky, čo vytvára na budúce rozpočty v čase, keď sa ekonomika spomaľuje. Kabinet podľa nich tiež nedostatočne investuje.

Ministerstvo financií predpovedá, že celková fiškálna bilancia, ktorá zahŕňa aj rozpočty regionálnej správy a niektoré zdravotnícke služby spolu s centrálnym štátnym rozpočtom, sa v roku 2020 vráti do mierneho deficitu.

Babiš pripomenul, že rozpočtové úspory sa prejavia v administratíve, ako aj v nižšom počte štátnych zamestnancov.