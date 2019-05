Česká vláda schválila miernejší zákaz dvojakej kvality

Tovar pod rovnakým obalom bude musieť mať v Česku rovnaké zloženie ako v iných európskych štátoch. Schválila to v novele zákona o ochrane spotrebiteľa vláda, nechala však možnosť, aby rozdiel v kvalite mohol pri výrobkoch byť, ak ho obchodník alebo výrobca zdôvodní "oprávnenými a objektívnymi" skutočnosťami.

Vyplýva to z údajov, ktoré ČTK poskytlo ministerstvo priemyslu a obchodu. Po novom zakázaná prax bude považovaná za nekalú obchodnú praktiku. Mohla by za ňu byť pokuta až 50 miliónov českých korún, rovnako ako u potravín, ako v novele zákona o potravinách takisto schválil kabinet.

Kým novela zákona o potravinách, ktorú predložilo ministerstvo poľnohospodárstva, zakazuje akúkoľvek odlišnosť, novela ministerstva priemyslu a obchodu zakazuje „podstatnú“ odlišnosť. Ako sa bude toto ustanovenie hodnotiť, bude záležať na metodike.

Schválený návrh ministerstva obchodu je prakticky rovnaký ako uznesenie, ktoré prešlo Európskym parlamentom. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho niekoľkokrát ako mierne kritizoval, nie je podľa neho možné, aby boli v Európe dva druhy členských štátov a dva druhy občanov. Práve vety o možnosti preukázania objektívnych skutočností kritizovali aj niektorí českí europoslanci.

Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády uviedol, že nové povinnosti bude kontrolovať Česká obchodná inšpekcia. Novela umožní pokutovať hlavne obchodníkov, ale podľa údajov ministerstva nevylučuje sankcie ani voči výrobcom, distribútorom alebo dodávateľom, ak napríklad reklamou pôsobia na spotrebiteľov.

Podľa prezidenta Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR Tomáša Prouzu dostali ministri poľnohospodárstva a priemyslu tiež úlohu, aby pripravili zmenu zákona o významnej trhovej sile. Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže by potom mohol sankcionovať spoločnosti, ktoré by nedovolili priviesť kvalitnejší zahraničný tovar do ČR.

„Po dohode s premiérom Andrejom Babišom sme naše návrhy predložili, a preto očakávame, že najneskôr do mesiaca vláda úpravu tohto zákona schváli,“ povedal Prouza.