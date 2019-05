Morgan Stanley: Totálna obchodná vojna posunie svet k recesii

Kolaps obchodných rokovaní medzi Spojenými štátmi a Čínou a zvýšenie ciel na čínsky tovar posunú globálnu ekonomiku smerom k recesii a centrálna banka USA (Fed) bude musieť znížiť úrokové sadzby do roka na nulu. Vyplýva to zo správy analytikov banky Morgan Stanley.

Dočasná eskalácia obchodného napätia sa podľa analytikov môže zaobísť bez väčších následkov. Trvalé zlyhanie rokovaní by však spôsobilo vážne škody.

„Ak sa rokovania zastavia, nebude dohodnutá žiadna zmluva a USA zavedú 25-percentnú clá na zostávajúci dovoz z Číny za zhruba 300 miliárd USD, vidíme globálnu ekonomiku smerovať k recesii,“ uvádzajú analytici. Globálna recesia podľa definície nastáva vo chvíli, keď globálny ročný ekonomický rast klesne pod 2,5 percenta. V reakcii na to Fed podľa analýzy zníži do jari 2020 úrokové sadzby až na nulu a Čína zvýši svoje fiškálne stimuly na 3,5 percenta hrubého domáceho produktu, čo zodpovedá zhruba 500 miliardám USD, a svoj cieľ rastu úverov na 14 až 15 percent ročne.

V rámci miernejšieho scenára, keď clo 25 percent na čínsky tovar, ktorého ročná hodnota dovozu do USA dosahuje 200 miliárd USD, zostanú v platnosti tri až štyri mesiace, globálny rast sa spomalí o zhruba pol percentuálneho bodu na 2,7 percenta. Analytici odhadujú, že v tomto prípade by Fed mohol znížiť úroky o pol percentuálneho bodu a Peking by zvýšil svoje stimuly na 2,25 percent HDP, teda 320 miliárd USD.

Analytici Morgan Stanley tiež varovali, že investori by v mnohých smeroch mohli podceniť dôsledky obchodného napätia. Vplyv na americký firemný sektor bude rozšírenejší, pretože Čína môže zaviesť necolné bariéry obchodu. Vzhľadom na spomalenie globálneho rastu, ktoré bude nasledovať, sa zhoršia zisky firiem zo zahraničných operácií a firmy nebudú schopné úplne preniesť rast ciel na spotrebiteľov.

Nepriamy vplyv bude tiež nelineárny. Prudké sprísnenie finančných podmienok a neistota v politike by zasiahla tiež dôveru firiem do takej miery, že by mohli zmraziť alebo obmedziť kapitálové výdavky, napísala agentúra Reuters.