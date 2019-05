Skaza boeingu zamiešala zájazdmi. Ponuka klesla

„Okrem Turecka sa veľmi dobre predávajú Chorvátsko, Grécko, Bulharsko, Egypt, Španielsko,“ informovala generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Jana Varinská. „Naši klienti preferujú – hlavne v Turecku – veľké hotelové komplexy vybavené akvaparkami, detskými ihriskami, vodnými športmi pre dospelých a väčšie deti. Turecko má veľmi dobrý pomer cena – ponuka – kvalita,“ povedala.

Záujem je aj o Egypt a klienti prejavujú každý rok väčší záujem aj o nové destinácie. „Veľmi atraktívne sú SAE, Omán. Cestovné kancelárie hľadajú stále niečo nové. Skoro každé dva-tri roky sa objaví nejaká novinka. Tento rok je to Gambia,“ uviedla Varinská.

Chorvátsko je dostupné autobusovou dopravou alebo individuálnou dopravou, preto je v prípade tejto krajiny záujem najmä o tento typ dopravy. Pri preprave do ostatných destinácií vyhráva letecká doprava. O ubytovaní platí, že Slováci preferujú hotely vyššej kategórie so servisom all inclusive.

Výrazne sa zredukujú last-minute zájazdy

„Najžiadanejšie kapacity sú už do veľkej miery vypredané a zároveň aktuálne prebiehajúca redukcia leteckej kapacity na našom trhu bude mať za následok menšiu ponuku zájazdov, čím sa výrazne zredukuje predaj formou last minute,“ vraví obchodný riaditeľ cestovnej kancelárie Hydrotour Tomáš Lazarov.

„Najväčší záujem je o letecké zájazdy do 4-hviezdičkových a 5-hviezdičkových hotelov so službami all inclusive, ktoré sa nachádzajú priamo pri pláži. Najpredávanejšie sú Turecko – turecká riviéra, egejská riviéra, potom Grécko – Kréta, Rodos, Chalkidiki, Peloponéz, Kos, Zakyntos, Taliansko – Sardínia, Sicília a Španielsko, najmä Andalúzia,“ uviedol Lazarov.

Pred letnou sezónou je záujem o Egypt

Riaditeľka marketingu Satur Travel Jana Zedníková vraví, že podobne veľký záujem ako o Turecko je aj o dovolenky na severnom Cypre. „Nasledujú grécke a talianske ostrovy, ako aj Chorvátsko. A v tomto čase, teda pred letnou sezónou, sa veľmi dobre predávajú egyptské letoviská ako Hurghada a Taba,“ dodáva.

Ideálne pre rodiny s deťmi je podľa nej aj Turecko, ktoré ponúka veľmi dobrý pomer medzi cenou a kvalitou. Klientov oslovuje vďaka vynikajúcemu zázemiu pre deti cez animácie, toboganové svety až po pozvoľný vstup do mora. „Teraz, ešte pred začiatkom letnej sezóny, je pre rodiny s deťmi cenovo najvýhodnejšia dovolenka v egyptskom letovisku Taba. Pokiaľ ide o hlavnú letnú sezónu, je to z leteckých zájazdov Kefalónia a Sicília a pri doprave individuálnou dopravou Chorvátsko,“ uviedla.

Egyptské letoviská ako Hurghada a Taba sa podľa nej predávajú veľmi dobre. „Veľký záujem bol doteraz aj o Omán, stále sa dobre predáva aj Dubaj a okolité emiráty. Ide všetko o pobyty s leteckou dopravou,“ podotkla. Satur má už približne 30 percent z celkovej ponuky letných pobytov vypredaných. Ľudia podľa Zedníkovej preferujú hlavne letecké pobyty v štvor- a päťhviezdičkových hoteloch so službami all inlusive.

Pri individuálnej doprave hrá prím Chorvátsko

„Okrem Turecka je tradične veľký záujem o grécke ostrovy. V našej cestovnej kancelárii obzvlášť Rodos a Thassos,“ odpovedá Tibor Bajaník, riaditeľ CK Fifo. „A tiež o Bulharsko, predovšetkým o Slnečné pobrežie,“ dopĺňa. Potvrdzuje, že pri individuálnej doprave hrá prím Chorvátsko, kde sa kapacita, hlavne v kvalitných ubytovacích zariadeniach a v prázdninových termínoch, veľmi rýchlo vypredáva.

Pre rodiny s deťmi sú podľa neho najvýhodnejšie destinácie Turecko a Bulharsko. „Turecko, okrem ceny, aj rozsahom služieb, ponúka detské animácie či tobogany,“ vraví. V CK Fifo majú tohtoročnú letnú sezónu vypredanú na viac než 72 percent.

Za Boeing 737 MAX nie vždy našli náhradu

„Okrem veľkého dopytu v období first moment to spôsobil aj fakt, že sme znižovali nakontrahované kapacity vzhľadom na to, že v tejto sezóne nebudeme používať lietadlá typu Boeing 737 MAX. Nie vždy sa našla náhrada,“ vysvetlil Bajaník. Pri leteckých produktoch podľa neho ľudia jednoznačne preferujú hotely so štyrmi hviezdičkami, v Turecku s piatimi hviezdičkami, no napríklad na Malorke aj trojhviezdičkové hotely s vyšším štandardom služieb.

V marci tohto roka sa zrútil Boeing 737–8 MAX v Etiópii. Pri tragédii zahynuli aj štyria Slováci. Po nešťastí bola zastavená prevádzka tohto typu lietadiel po celom svete, čo má vplyv aj na cestovný ruch.