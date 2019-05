Slovenský rast sa spomalí aj podľa OECD, na 3,5 percenta

Vyplýva to z najnovšej prognózy, ktorú organizácia zverejnila v utorok na svojej internetovej stránke. Podľa nej slovenské hospodárstvo v tomto roku bude rásť o 3,5 percenta po vlaňajšom raste o 4,1 percenta. V budúcom roku by sa slovenský hrubý domáci produkt mal posilniť ešte menej, a to o 3,4 percenta.

Vo februári OECD pritom predpovedala, že hospodársky rast Slovenska sa v tomto roku zrýchli oproti vlaňajšku o 0,2 percentu­álneho bodu na 4,3 percenta. Najnovšia predikcia organizácie však napriek spomaleniu ekonomiky predpokladá ďalší pokles nezamestnanosti na Slovensku z vlaňajšej úrovne 6,5 percenta na 5,8 percenta v tomto roku a 5,4 percenta v roku 2020. Spotrebi­teľské ceny v SR by podľa OECD mali v tomto roku stúpnuť o 2,6 percenta a budúcoročná inflácia by mala byť vo výške 2,7 percenta.

Aj globálna ekonomika podľa OECD v tomto roku posilní menej ako vlani. Podľa najnovšej prognózy organizácie svetové hospodárstvo sa v roku 2019 zväčší o 3,2 percenta a v budúcom roku o 3,4 percenta. Vlani globálna ekonomika posilnila o 3,5 percenta.