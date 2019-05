V Bratislave otvárajú tretí Burger King, na jeseň má byť aj v Košiciach

Nachádzať sa bude v nákupnom centre Aupark a jej otvorenie je naplánované na 23. mája. Prácu v novej prevádzke Burger Kingu nájde 40 zamestnancov. Informovala o tom spoločnosť AmRest Holdings, ktorá reštaurácie Burger King na Slovensku prevádzkuje.

Burger King tak pokračuje v rozširovaní svojej siete na Slovensku. Po dvoch prevádzkach v ďalších bratislavských nákupných centrách Bory Mall a Avion a aktuálnej v Auparku sa najbližšie chystá aj otvorenie Burger Kingu v Košiciach, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka.

Sieť rýchleho občerstvenia Burger King sa pritom na Slovensko vrátila po sedemročnej prestávke v novembri minulého roka, kedy spoločnosť AmRest Holdings otvorila prvú reštauráciu tejto značky v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall. Vo svojom expanznom pláne počíta tento rok s celkovo štyrmi novými pobočkami, z ktorých by dve mali byť mimo Bratislavy. Celkovo pritom do týchto štyroch prevádzok plánuje AmRest Holdings preinvestovať zhruba 3,5 mil. eur. Rozširovanie siete by malo pokračovať aj v ďalších rokoch, firma hovorí o perspektíve v krajine prevádzkovať až tri desiatky Burger Kingov.

Spoločnosť AmRest Holdings, ktorá na Slovensku sieť Burger King prevádzkuje, je najväčším nezávislým prevádzkovateľom reštaurácií v strednej a východnej Európe s pôsobnosťou aj mimo tohto regiónu. Od roku 1993 prevádzkuje značky franchise reštaurácií Burger King, Pizza Hut, Starbucks a KFC a vlastní koncepty La Tagliatella, Blue Frog a KABB. V súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 800 reštaurácií v 18 krajinách. Samotná značka Burger King pôsobí v ôsmich desiatkach krajín s 13 tis. reštauráciami.