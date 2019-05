Hormuzský prieliv ako rozbuška? Ceny ropy by to vystrelilo hore

Regionálna mocnosť Irán náhle štvornásobne zvýšila produkciu obohateného uránu. Je tu aj ďalšia hrozba. V energeticky významnom regióne Blízkeho východu dokáže už len menšie vojenské blokovanie strategického prielivu vystreliť ceny ropy prudko nahor.

„Cez Hormuzský prieliv smeruje približne dvadsať percent svetovej produkcie ropy. Prípadné blokovanie plavby tankerov zo strany Iránu cenu ropy okamžite vystrelí nad 100 dolárov na barel,“ povedal analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Aktuálne sa cena jedného barelu severomorskej ropy Brent pohybuje okolo 72 dolárov za barel. „Trhy napriek iránskym hrozbám nepočítajú so zablokovaním Hormuzského prielivu. Takýto krok by totiž viedol k vojenskému konfliktu s USA, a to nie je v záujme Iránu,“ dodal Tomčiak.

Otázne je, ako by sa Irán správal v prípade vlastnenia atómovej bomby. O razantnom zvýšení obohacovania uránu informovala tlačová agentúra AP, ktorá vychádzala z informácií polooficiálnych iránskych agentúr Tasmín a Fars. Podľa nich iránsky prezident Hasan Rúhání tiež požiadal o rozšírenie svojich vojenských právomocí a ako dôvod uviedol snahu o lepšiu obranu proti americkej ekonomickej vojne. O vážnosti situácie svedčí aj sťahovanie amerických diplomatov z Iránu.

„Irán bude čeliť obrovskej vojenskej sile, pokiaľ podnikne niečo proti americkým záujmom na Blízkom východe,“ povedal americký prezident Donald Trump. Ten zároveň uviedol, že si vojenský konflikt nepraje a nemá informácie o tom, že by Teherán niečo chystal. Napriek tomu sa v oblasti Blízkeho východu plaví americká vojenská flotila vedená americkou lietadlovou loďou Abraham Lincoln, ktorá má na palube aj bombardéry B-52.

Ekonomická vojna už vypukla

V regióne Blízkeho východu stúplo napätie po tom, čo USA zrušili Iránu aj posledné výnimky z uvalených ekonomických sankcií. Krajina následne prišla o väčšinu strategických odberateľov ropy a miestna ekonomika sa ocitla v problémoch. Väčšina svetových firiem si totiž nedovolí nerešpektovať americké sankcie z obavy pred možnými následkami v podobe stratenia amerického trhu, zmrazenia firemných účtov či uväznenia vrcholových manažérov. Práve pre snahu obísť americké sankcie proti Iránu sedí v kanadskom domácom väzení dcéra šéfa čínskej spoločnosti Huawei Cathy Mengová.

Obísť americké sankcie sa nedarí ani Európskej únii. Jej vrcholoví predstavitelia totiž stále uznávajú pôvodnú dohodu, ktorý s Iránom uzavrel ešte predchádzajúci americký prezident Barack Obama. Od nej Donald Trump odstúpil po svojom zvolení a následne postupne zaviedol proti Iránu tvrdé ekonomické sankcie. Okrem predaja ropy má Teherán obrovské problémy aj s bankovým systémom, ktorý v prípade medzinárodných transakcií ovládajú americké spoločnosti.

Finančné trhy napriek všetkým rizikám pokladajú vojenský konflikt za málo pravdepodobný a v najbližších mesiacoch očakávajú len mierne zdražovanie ropy.

„Veľmi pravdepodobná je stagnácia cien na súčasných úrovniach. Prípadne barel ropy Brent môže zdražieť so súčasných 72 dolárov na 75 dolárov, maximálne 80 dolárov za barel,“ uviedol Tomčiak. Ceny čierneho zlata tlačí momentálne nahor obmedzená produkcia kartelu OPEC, ktorý súčasné limity uvoľní po prekročení hranice 80 dolárov za barel. Proti prudšiemu zdražovaniu stojí čoraz väčšia produkcia čierneho zlata zo strany amerických ťažiarov a obavy z ekonomického spomaľovania Číny. Najväčšia ekonomika Ázie totiž momentálne tiež čelí tvrdej obchodnej vojne zo strany USA, aj keď v tomto prípade ani jedna zo strán zatiaľ ani len nenaznačila možnosť vojenského konfliktu.

Znečistená ruská ropa

V súčasnej komplikovanej situácii na Slovensko už tretí týždeň neprúdi žiadna ropa. Za vyschnutím ropovodu Družba stojí nečakané znečistenie ruského čierneho zlata organickým chloridom. Ten sa používa na zvýšenie ťažby končiacich ložísk a následne sa mal odstrániť ešte pred transportom do Európy. Podľa najnovších informácií ukrajinskej distribučnej spoločnosti Ukrtransnafta začala čistá ropa až v utorok opäť prúdiť do Maďarska. V prípade potvrdenia dodávok čistej ropy môže ruské čierne zlato už v stredu opäť prúdiť aj slovenskými potrubiami. Nečakaný výpadok našťastie prišiel v čase, keď rafinéria Slovnaft spustila dlhodobo plánovanú generálnu revíziu a nepotrebovala tak veľa ruskej ropy ako v časoch naplno bežiacej výroby.