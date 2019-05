Matečná pripravuje tvrdé sankcie za dvojakú kvalitu

Dvojakej kvalite v EÚ odzvonilo a Slovensko pripravuje proti nej tvrdé sankcie, ktoré sa môžu vyšplhať do miliónov eur. Informovali o tom v stredu na tlačovom brífingu ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a poslankyňa NR SR za SNS a členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Eva Antošová.

„Treba jasne povedať, že dvojakej kvalite odzvonilo. Schválená smernica definuje dvojakú kvalitu ako klamlivú obchodnú praktiku a umožňuje udeliť tvrdé sankcie až do úrovne 4 % z obratu. To sa u niektorých firiem môže vyšplhať až do miliónov eur,“ upozornila Matečná.

Po novom by mali mať potravinové a nepotravinové výrobky zakúpené na Slovensku rovnaké zloženie ako v iných krajinách EÚ. „Menej mäsa, či kakaového prášku v čokoláde, menej prírodných látok, veľa chémie, éčiek. Takáto je dnes realita pri viacerých potravinách prúdiacich na náš trh. Poslanci Európskeho parlamentu však podobným praktikám dali červenú. Po novom by mala mať zmrzlina alebo kuracie nugety kúpené v našich obchodoch rovnaké zloženie ako v Taliansku alebo v Rakúsku,“ povedala Eva Antošová.

Vážnym problémom pri dvojakej kvalite je podľa ministerky pôdohospodárstva správanie sa distribútorov nadnárodných výrobcov potravín, ktorí nedovoľujú cezhraničný nákup. „Vyzývam podnikateľov zo sektoru HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), aby nám v súlade s našim novým zákonom o neprimeraných obchodných podmienkach v obchode s potravinami podávali podnety, aj anonymné, na výrobcov, či predajcov, ktorí im odmietnu predať kvalitnejší výrobok,“ vyzvala Matečná.

Ešte v pondelok predseda Smeru-SD Robert Fico na tlačovom brífingu uviedol, že dvojaká kvalita produktov v EÚ naďalej existuje, nekalé praktiky pokračujú, čo je pre budúcnosť EÚ mimoriadne nebezpečné. „Môže za to najmä množstvo legislatívnych výnimiek v schválenej smernici o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu EÚ. Tie umožňujú obchodníkom pokračovať v nekalých praktikách bez väčších ťažkostí,“ konštatoval v pondelok na brífingu Robert Fico.

Eva Antošová v reakcii na pondelkové vyjadrenia Roberta Fica uviedla, že smernicu treba vnímať ako konsenzus 28 krajín EÚ a bez jej priatia by na tom bola EÚ výrazne horšie, ako je teraz, po jej schválení. „Existujú v nej výnimky, ale niektoré výnimky boli zo smernice na poslednú chvíľu vyňaté. Napríklad odvolávanie sa na iné chute. Na smernicu sa treba pozerať pozitívne. Smernica umožňuje tiež kontrolu národnému kontrolnému orgánu. Tie budú posudzovať každú jednu výnimku zvlášť od prípadu k prípadu. Mnohé výnimky tak úrady nebudú môcť akceptovať. Každopádne pri ochrane spotrebiteľa pri dvojakej kvalite sa odniekiaľ začať muselo a schválenie smernice bol v tomto smere najväčší krok pre slovenského spotrebiteľa za posledné roky,“ reagovala Antošová.

Samotnú existenciu smernice považuje ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná za veľký úspech EÚ. „Smernica vôbec nemusela byť. Rakúsko ju vyňalo a podľahlo tlaku lobistov nadnárodných spoločností. Pre nás je výnimočné, že táto smernica vôbec existuje,“ uzavrela Matečná.

VIDEO: Ministerku Gabrielu Matečnú pred koncom minulého roka rozhorčilo, že Rakúsko ako predsedajúca krajina EÚ vypustilo dvojakú kvalitu potravín z nekalých obchodných praktík. "S ďalšími postihnutými členskými krajinami stredovýchodnej Európy nedopustíme, aby sme mali na jednotnom trhu spotrebiteľov dvoch tried,“ uviedla Matečná.