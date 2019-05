Volkswagen Slovakia vyrobil v Martine už 500 miliónov komponentov

Informoval o tom vedúci závodu VW SK v Martine Christian Rauch. Zostava diferenciálu je najnovším komponentom, ktorý pribudol do produktového portfólia martinského závodu v auguste minulého roka. Tento komponent sa vyrába len v Martine.

Päťstomiliónty komponent zostane ešte istý čas na Slovensku. Smeruje do Bratislavy, kde bude zabudovaný do 6-stupňovej manuálnej prevodovky. Tá z Bratislavy poputuje do Kasselu, odkiaľ sa prevodovky exportujú do výrobných závodov po celom svete. Prevodovky s uvedeným typom zostavy diferenciálu sa nachádzajú v 23 modeloch vozidiel značiek Volkswagen, Audi, Škoda a Seat.

Martinský závod bol otvorený v roku 2000. Dnes patrí s približne 850 zamestnancami medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne Turiec. Vyrába komponenty pre prevodovky a podvozky, ktoré sú exportované do ďalších závodov na výrobu komponentov. Produktové portfólio tvoria ozubené kolesá, telesá diferenciálov, hriadele a synchrónne diely. Okrem toho sa tu vyrábajú tiež prototypové a podvozkové diely. Ročná produkcia predstavuje okolo 33-miliónov komponentov. V roku 2018 bola uvedená do prevádzky nová logistická hala.

„Zmenené rámcové podmienky v celom automobilovom priemysle majú dosah aj na výrobu komponentov. Veľkú zmenu predstavuje orientácia na elektromobilitu. Takisto citeľné zmeny vo výbave automobilov, napríklad zvýšenie dopytu po automatických prevodovkách, majú vplyv na náš závod. Aj my sa nachádzame v konkurenčnom boji o nové produkty a musíme presvedčiť efektivitou a vysokou kvalitou,“ uviedol Christian Rauch.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 milióna vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň aj najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.