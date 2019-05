Čínska odveta za Huawei môže zničiť dominanciu Apple

„Spor medzi USA a Čínou sa vystupňoval nedávnym zákazom spoločnosti Google používať jej aplikácie v mobiloch Huawei. Ak Čína príjme odvetné opatrenia, najviac ohrozenou americkou firmou bude Apple,“ povedal Peter Garnry, akciový stratég Saxo bank. Podľa neho prebiehajúca obchodná vojna priniesla od októbra minulého roka pokles globálneho obchodu o 3,5 percenta. Viacerí ekonómovia zároveň upozorňujú, že najväčšia ekonomický konflikt v histórií ľudstva, postupne mení zabehané pravidla svetového obchodu.

USA profitovali z lacného dovozu

Spojené štáty dlhé roky profitovali z lacného dovozu čínskych výrobkov a následného vývoz drahých technológií potrebných k výrobe počítačov, serverov či smartfónov. Lenže tie dnes nemôžu vyvážať práve pre administratívne obmedzenia Donalda Trumpa. „Súčasné kroky americkej vlády podceňujú naše schopnosti vyrobiť si vlastné čipy,“ vyhlásil zakladateľ Huawei Žen Čeng-fej. Čínska spoločnosť má strategické americké súčiastky nakúpené na rok dopredu a dovtedy plánuje vyvinúť vlastné verzie. „Chem zdôrazniť, že sme v spore s americkou vládou a nie firmami. Nemáme preto záujem prestať úplne nakupovať americké čipy,“ dodal Žen Čeng-fej.

Spoluprácu s Huawei zastavili americké spoločnosti Qualcomm, Xilinx a Broadcom. Museli tak spraviť potom ako sa čínska spoločnosť ocitla na americkom čiernom zozname a odteraz jej môžu predávať čipy len na základe súhlasu americkej vlády. To môže v budúcnosti vážne podkopať schopnosť Huawei budovať najmodernejšie 5G siete. Zároveň spoločnosť Google prestane firme Huawei poskytovať aktualizácie operačného systému Android. Tento problém sa má týkať len nových telefónov, ktoré ešte nie sú v predaji. Americký prezident tiež uvalil na polovicu tovarov dovezených z Číny vysoké 25 percentné clá. Zasiahol tak tovar v objeme 250 miliárd dolárov a zároveň pracuje na prijatí rovnako vysokých ciel aj na zvyšní čínsky tovar.

Čína má v rukách drahé kovy

Lenže ani Peking nie je úplne bezbranný voči tvrdému ekonomickému tlaku zo strany USA. „Čína má v rukáve žolíka. Kontroluje až 85 percent celosvetového spracovania vzácnych minerálov. Tieto minerály sú dôležitou súčasťou elektroniky od nabíjateľných batérií, smartfónov, až po magnety, či osvetlenie,“ uviedol Garnry. Bez týchto materiálov sa nedajú vyrobiť ani časť vojenskej výstroje ako napríklad okuliare na nočné videnie či navigačné GPS zariadenia. „Obmedzením prístupu k tejto produkcii by Čína mohla spôsobiť USA vážne problémy v ekonomike a zbrojnom priemysle. Táto hrozba vyzerá byť celkom reálna,“ dodal Garnry. Američania preto plánujú postaviť nový spracovateľský závod priamo na svojom území. To bude možné vďaka spolupráci s austrálskou spoločnosťou Lynas, ktorá kontroluje 10 percent svetového obchodu so vzácnymi materiálmi.

Na vysoké americké clá zas môže Peking odpovedať umelým znehodnotením vlastnej meny. Lenže prílišné oslabeniu čínskej juanu povedie podľa analytikov k pádu čínskych akcií. To môže spôsobiť vážne hospodárske škody v časoch spolupracujúceho hospodárskeho rastu. Práve snaha o zachovanie pokoja na akciových trhoch je jedným z hlavných dôvodov miernych čínskych reakcií na tvrdý americký tlak.

