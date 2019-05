Problémové boeingy nemajú harmonogram návratu na oblohu

Šéf amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) Dan Elwell nemá žiadny harmonogram, kedy by jeho úrad mohol opäť uviesť do prevádzky lietadlá Boeing 737 MAX, ktorých lety boli pozastavené po tragických nehodách v Indonézii a Etiópii.

V noci na štvrtok o tom informovala agentúra Reuters. Americká spoločnosť Boeing pred týždňom ohlásila dokončenie vývoja vylepšeného softvéru, ktorého funkčnosť FAA preveruje.

„Nie som viazaný žiadnym harmonogramom,“ povedal Elwell novinárom pred štvrtkovým stretnutí s regulátormi leteckej dopravy z celého sveta vrátane Európskej únie, Číny či Kanady, ktoré chce FAA zoznámiť s aktuálnymi bezpečnostnými analýzami. Spoločnosť Boeing chce schôdzku využiť na debatu o hodnoteniach softvérových úprav lietadla 737 MAX a novom výcviku pilotov.

Elwell poznamenal, že FAA stále očakáva formálný softvérový upgrade od Boeingu. Zdôraznil tiež, že FAA ešte nerozhodla o opravených výcvikových požiadavkách.

Na otázku, či je realistické, že lietadlá 737 MAX budú do augusta opäť lietať, odmietol byť Elwell konkrétny. „Aj keby ste spomenuli október, tak by som to nepovedal, pretože sme ešte nerozhodli, aké presne budú výcvikové požiadavky,“ uviedol s tým, že je potrebné najskôr získať dôveru, aby bolo možné zákaz prevádzky zrušiť.