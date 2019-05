Budúci rok môže byť veľmi neistý v súvislosti s dodávkami plynu

Alexander Duleba Autor: SITA, Gabriel Kuchta

Ako vidíte riziko, že Gazprom a Naftogaz sa do konca tohto roku nedohodnú na pokračovaní tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu?

Platná dohoda rieši, koľko Gazprom platí za prepravu plynu cez ukrajinské územie a jej podmienky. Bez dohody po 31. decembri 2019 by si západní odberatelia mohli hľadať iné cesty. Na druhej strane by vznikol aj problém pre Gazprom v prípade dlhodobých kontraktov, lebo plyn musí doručiť svojim odberateľom. Plynovod Nord Stream 2 cez Baltské more ešte nebude hotový, výstavba sa asi predĺži o jeden rok. Rok 2020 môže byť preto veľmi neistý v súvislosti s dodávkami plynu.

Maďarsko už rokovalo s Ruskom o možnosti dodávok cez Nemecko a Česko. O akú plynovodnú štruktúru ide a mohlo by ju v prípade potreby využiť aj Slovensko?

Je to obmedzená trasa, ktorá má ročnú kapacitu necelých 20 miliárd kubických metrov plynu. Prepojenie na Česko a ďalej smerom dole však zatiaľ ešte nie je dostatočné, aby sa úplne pokryla spotreba plynu krajín v našom regióne, keby sa zastavil tok cez Ukrajinu. Ide nielen o Maďarsko a Slovensko, ale tiež o Balkán, Rakúsko a severné oblasti Talianska.

Koľko peňazí Slovensko získava z poplatkov za tranzit a ako by sa to prejavilo na príjmoch, keby veľa plynu začalo tiecť cez Nord Stream 2?

Podľa dlhodobej dohody medzi Eustreamom a Gazprom Exportom uzavretej do roku 2028 si ruská firma objednala tranzitné kapacity dcérskej spoločnosti Slovenského plynárenského priemyslu približne v objeme 50 miliárd kubíkov ročne. Gazprom to vyjde na poplatkoch za tranzit okolo 800 miliónov eur. Aktuálne je väčšia preprava plynu – zhruba 60 miliárd kubíkov, takže platí viac. Polovica ruskej platby je príjmom nášho štátu, lebo v Eustreame má 49-percentný podiel. Znamená to, že je ohrozených 400 miliónov eur ročne tečúcich do slovenského štátneho rozpočtu.

Určite sa ťažko špekuluje vopred, ale čo by bolo úspešným výsledkom rokovaní premiéra Pellegriniho v Moskve?

Sú dve možnosti pre Slovensko. Aby doterajšia trasa bola spoľahlivá, aby fungovala. Znamená to obnoviť tranzitný režim, čiže nájsť dohodu medzi Gazpromom a Naftogazom. Druhá alternatíva spočíva v dosiahnutí toho, aby západní odberatelia ruského plynu neplatili tranzit len od slovensko-ukrajinskej hranice, ale od rusko-ukrajinskej hranice. Tým by sa vlastne vyriešil problém zmluvy medzi ruskou a ukrajinskou stranou. Vyžaduje si to však súhlas Moskvy a Kyjeva. Bolo by to nové riešenie, pravdepodobne by sa tým vylúčili problémy v rusko-ukrajinských rokovaniach o tranzite, keby si západní odberatelia platili zaň nie až od Veľkých Kapušian.

Ako hodnotíte perspektívu prvej možnosti?

V súčasnosti to nevyzerá veľmi realisticky, ale do konca tohto roku ešte zostáva niekoľko mesiacov. Napriek pesimizmu nemôžem vylúčiť, že sa to nakoniec podarí. Ak sa to nestane, potom by bolo východiskom to, čo som povedal – že západní odberatelia začnú kupovať plyn už na hranici Ukrajiny s Ruskom.