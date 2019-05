Érsekovi priniesli starostovia z Oravy hory pohľadníc, chcú rýchlocestu R3

Sú nespokojní s tým, že sa neplní programové vyhlásenie vlády v prípade výstavby tejto komunikácie. Protestnú akciu proti neustálemu posúvaniu termínu stavebných prác ukončili starostovia vo štvrtok odovzdaním odkazov od obyvateľov oravských obcí v podobe pohľadníc pre ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd) a predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD).

Krabice s pohľadnicami s odkazmi od obyvateľov Oravy poukladali na schody pred ministerstvom dopravy. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa úseku R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou v dĺžke 4,4 kilometra bolo vyhlásené ešte v auguste 2017, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súčasnosti skúma námietky jedného z uchádzačov .

Do protestnej akcie sa podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR Igora Janckulíka, bývalého splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty za Most-Híd, zapojilo 36 obcí a tri mestá z Oravy.

„Programové vyhlásenie vlády v oblasti dopravy sa neplní taktiež na Orave na rýchlostnej ceste R3. Prvý úsek Tvrdošín – Nižná sa mal začať stavať už v roku 2017. Žiaľ, stále prebieha verejné obstarávanie, už pomaly dva roky, čo je strašne dlhá doba,“ povedal Janckulík v prítomnosti starostov z Oravy pred Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Stavebné povolenie pre uvedený úsek R3 je v platnosti už od roku 2010. Verejné obstarávanie je podľa poslanca jednou z najväčších bŕzd výstavby, aj keď musí byť transparentné so zachovaním všetkých podmienok.

Janckulík upozornil, že ďalšie dva úseky R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou (8,3 km) a Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová (4,9 km) sa podľa plánu z roku 2016 mali začať stavať v máji 2019. Najnovšie by sa tak podľa neho malo stať až v novembri 2023. Tieto úseky sú podľa údajov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) v súčasnosti v procese prípravy a vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie.

„Zvažovali sme aj tvrdšie akcie, že budeme blokovať cesty, ale tie sú už samé osebe dosť zablokované, takže to nemá význam. Preto sme sa rozhodli, že takto upozorníme ministra a hlavne predsedu vlády, ktorý je zodpovedný za to, že sa neplní programové vyhlásenie vlády. Aj Orava je na mape Slovenska,“ uviedol Janckulík.

Ide podľa neho o prvý krok a ďalší postup zvážia podľa toho, ako zareagujú minister dopravy a predseda vlády. „Keď som bol členom vládnej koalície, príprava výstavby napredovala, ale akonáhle som odišiel do opozície, tak zrazu sa všetko zastavilo,“ dodal Janckulík.

Minister aj NDS: Čakáme na ÚVO

K starostom na chvíľu prišiel minister dopravy a výstavby Árpád Érsek napriek dôležitému rokovaniu. Upozornil, že súťaž na úsek R3 Tvrdošín – Nižná je opäť na ÚVO pre námietky. „Národná diaľničná spoločnosť si nemôže podať ruku so zhotoviteľom, kým ÚVO nedá súhlas. Viem, aká je situácia na Orave aj všade na Slovensku, riešime to v rámci zákonov. Všetky ostatné úseky R3 sú v príprave,“ povedal Érsek. „Pokiaľ ÚVO povolí, ideme stavať,“ uviedol minister k úseku Tvrdošín – Nižná a pozdravil sa so starostami.

Súťaž na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) ukončená. Proti vylúčeniu dvoch uchádzačov však boli podané námietky, o ktorých rozhodne Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). „NDS bude postupovať v zmysle tohto rozhodnutia,“ uviedla vo štvrtok pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

V súťaži na výstavbu uvedeného úseku R3 na Orave v dĺžke 4,4 kilometra bolo podľa diaľničiarov predložených osem ponúk. „K dôvodom vylúčenia sa nebudeme až do rozhodnutia ÚVO o podaných námietkach vyjadrovať. NDS vyhodnocovala ponuky v zmysle kritéria najnižšia cena a prijala ponuku s najnižšou cenou, a to z ponúk, ktoré neboli vylúčené,“ uviedla Michalová. K podpisu zmluvy s vybraným zhotoviteľom podľa nej NDS pristúpi ihneď po rozhodnutí ÚVO o podaných námietkach a po prípadnom rozhodnutí Rady ÚVO o odvolaní voči rozhodnutiu o námietkach. „Podpis zmluvy a začatie prác predpokladáme v treťom kvartáli 2019,“ priblížila Michalová s tým, že lehota výstavby je 822 dní, teda zhruba dva roky a tri mesiace.

NDS vyhlásila užšiu súťaž na výstavbu úseku R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou v auguste 2017. Predpokladaná cena prác bola takmer 75 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), stavebné práce budú financované zo štátneho rozpočtu. NDS podľa zverejnených informácií o zákazke predbežne prijala ponuku skupiny firiem Swietelský-Slovakia, spol. s r. o., a AVA-stav, s. r. o., Galanta vo výške 65,8 milióna eur bez DPH. Na druhom mieste skončila spoločnosť Metrostav, a. s., Praha, výška jej ponuky nie je zverejnená.